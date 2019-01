Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul bugetului de stat a fost finalizat, la nivelul ministerului de resort, urmand acum sa fie discutat in coalitia de guvernare. "Cand vine Parlamentul din vacanta va gasi proiectul de buget realizat, propus. Am facut calcule,…

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “O sa-l expunem (proiectul de buget pe 2019…

- Avalansa de masuri fiscal-bugetare anuntate cu cateva zile inainte de sfarsitul anului si cu un impact semnificativ asupra intregii economii este inacceptabila, fiind in acelasi timp simptomul unei fracturi intre guvernanti si agentii economici, considera reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea…

- Bugetul de stat pe 2019 ar putea intra la vot in Parlament abia anul viitor. In urma blocajului din CSAT, proiectul risca sa nu mai intre nici in dezbaterea Guvernului, decat dupa noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din 19 decembrie. UPDATE ora 14.10 Teodorovici: Bugetul nu intra saptamana…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca proiectul de buget urmeaza sa fie aprobat si transmis in Parlament spre dezbatere in prima parte a lunii decembrie, transmite Agerpres.roOricum putem sa intram si in paralel in dezbatere parlamentara n.r. pentru ca, sa spunem, e clar ca Legea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici a anuntat sambata ca peste 4.000 de posturi din administratie vor disparea, implicit functii de conducere, iar MFP este "cel care da primul acest exemplu", intrucat cele mai multe posturi vor disparea din Agentia Nationala de Administrare Fiscala.…

- Salariul minim va crește cel mai tarziu de la 1 ianuarie, data fiind acum in analiza Guvernului, a declarat duminica la Antena 3 Eugen Teodorovici, ministerul Finanțelor.„Analizam care este data optima și vom lua o decizie. Este posibil ca hotararea de Guvern sa apara saptamana viitoare”,…