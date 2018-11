Stiri pe aceeasi tema

- Un senator PNL îi cere public ministrului Eugen Teodorovici sa spuna daca e adevarat ca împrumuturile de la Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Europeana poentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au fost platite cu fonduri UE.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat, joi, ca estimeaza o crestere de 4,2% pentru economia Romaniei, in acest an, comparativ cu anul trecut, cu 0,4 puncte procentuale mai putin decat prognoza din mai. De asemenea, BERD si-a revizuit in jos estimarea privind evolutia…

- Moldova a lansat un sistem electronic de achiziții electronice, care spera ca va transforma radical modul in care fondurile publice sunt cheltuite in țara. Noua abordare a fost introdusa in comun de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Organizația Mondiala a Comerțului și Ministerul…

- Guvernul intenționeaza sa creeze un fond de investiții mixt impreuna cu grupul kazah KazMunayGas, proprietarul fostului Rompetrol și unul dintre investitorii importanti in Romania, a declarat secretarul de stat in Ministerul Energiei, Robert Tudorache. O delegaţie de oficiali din Guvernul României…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Comisia Europeana au semnat vineri, la Bruxelles, doua acorduri pentru a furniza 20 de milioane de euro IMM-urilor inovatoare si companiilor cu capitalizare medie din Romania, Bulgaria si Letonia, informeaza un comunicat de presa al BERD.…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 25 milioane de euro operatorului regional din sectorul apei si apei uzate din Romania, RAJA SA, cea mai mare companie de utilitati publice din tara care deserveste peste 3 milioane de

- Ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici, sustine ca faptul ca BERD (European Bank for Reconstruction and Development, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare) ar trebui sa isi actualizeze strategia pentru Romania, potrivit unui comunicat de presa al ministerului.