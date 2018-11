"Cu siguranta, arata foarte bine bugetul dansilor. Nu am la mine informatia finala, dar stiu ca, daca nu ma insel, au cerut colegii de la Administratia Prezidentiala aproximativ 10 milioane (...) la a doua rectificare, cred ca am alocat undeva sase, sase spre sapte, daca nu ma insel. Nu am exact cifra acum, dar o sa o vedeti postata oficial", a explicat Teodorovici, la Palatul Victoria.

Ministrul a fost intrebat de jurnalisti cum arata bugetul Administratiei Prezidentiale dupa rectificarea bugetara, avand in vedere ca aceasta institutie a solicitat fonduri in plus.

Cea de-a doua…