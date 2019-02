Stiri pe aceeasi tema

- Primarii constituiți in Asociația Municipiilor din Romania (AMR) au ajuns la sediul Guvernului, pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre bugetul pe acest an, dupa ce Ministerul Finanțelor nu a mai facut public documentul miercuri, așa cum promisese anterior. Discutiile au durat o ora si…

- Primarii de municipii, care marți au avut discuții cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și cu consilierul Darius Valcov pe tema cotelor care ar urma sa fie alocate din buget administrațiilor locale, cer in continuare o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Asociația Municipiilor din Romania,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, ca nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, programata sa aiba loc marti, fiind nevoie mai intai de o intalnire cu reprezentanti din Ministerul Finantelor.Intalnirea dintre guvernatorul Mugur Isarescu si ministrul Eugen…

- „Lista rusinii”, respectiv publicarea datoriilor persoanelor fizice pe site-ul Fiscului, dispare din ianuarie, iar in ceea ce priveste popririle pe conturi, o prima solutie va fi disponibila in aceasta prima parte a acestui an, dupa cum a declarat, sambata, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

- Proiectul de buget pe anul 2019 va fi prezentat public cel mai probabil saptamana viitoare, pentru a fi dezbatut si pentru a lua avizele necesare, a declarat, duminica seara ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "O să-l expunem (proiectul de buget pe 2019 n.r.), poate chiar săptămâna…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat, mierucuri, ca proiectul de buget pe 2019 nu va intra in sedinta de Guvern de joi intrucat lipseste avizul CSAT. Tototdata a dat asigurari ca nu exista probleme financiare generate de deficit, așa cum s-a vehiculat in spațiul public.…

- Eugen Teodorovici, Ministrul Economiei, a facut azi o afirmație care a scandalizat intreaga diaspora romaneasca. Teodorovici vrea sa-i oblige cumva pe romani sa se intoarca acasa. El vrea ca fiecare om care pleaca afara sa aiba dreptul la un singur permis de munca, valabil pentru o perioada limitata.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a spus, marți, intr-o declarație de presa, ca inca nu s-a stabilit data de la care va fi majorat salariul minim brut pe economie, o decizie urmand sa fie luata in urmatoarele zile.„Inca nu s-a mutat (n.red. - de la 1 decembrie la 1 ianuarie, ...