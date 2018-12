Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici ii raspunde lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele a susținut ca masurile fiscale luate de Guvern arata ca acesta nu are bani sa acopere masurile sociale și ca primul efect al "taxei pe lacomie" va fi de fapt viața mai grea romanilor care se vor confrunta cu la gaze și curent.Ministrul…

- Eugen Teodorovici a oferit o replica rapida președintelui, pe care il vede "suparat" și a spus, joi seara, la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ca nu e surprins de reacția lui Iohannis. Ministrul de Finanțe a vorbit, in premiera, și despre demisie, spunand ca e gata sa plece din guvern…

- Noii ministri acceptati de presedintele Klaus Iohannis au depus juramantul de investitura in functie, in cadrul unei foarte scurte ceremonii care a durat doar 10 minute, marti dupa-amiaza la Cotroceni. Este vorba despre Gabriel Les, ministrul Apararii, Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Romania poate deveni competitiva si atractiva pe piata unica daca investeste in resursa umana, gaseste masurile necesare pentru pastrarea acesteia in tara si asigura cele mai bune practici europene pentru investitiile publice si private, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Ministrul de Finante spune ca se gandeste la o formula legala prin care preturile sa fie fixe la pompa timp de un an, dupa ce se va elimina supraacciza, tocmai pentru ca romanii sa simta scaderea tarifelor. "Romania este printre tarile cu nivel ridicat de taxare- de 50%, daca nu ma insel,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a negat informațiile conform carora TVA va crește. Ba mai mult, Teodorovici a explicat ca se ia in considerare scaderea TVA de la 19% la 18%. Masura este ciudata dat fiind ca bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca Romania este cel mai slab colector de TVA din Europa pentru ca legile au fost date in așa fel incat in administrația publica.Citește și: Cutremur in Sistem, dupa abrogarea unui articol cheie: concediul medical ar putea sa NU mai fie platit…