Stiri pe aceeasi tema

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN."Ar trebui sa incepem (educatia…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem (educatia…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la un seminar pe teme de educație financiaa, scrie Agerpres. "Ar…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor.

- Liviu Dragnea reactioneaza la informatia lansata de Romania TV, cu privire la o posibila vizita a liderului PSD in SUA, alaturi de ministrul Eugen Teodorovici, prin medierea lui Vasile Dincu.Intrebat despre aceasta posibila vizita, marti, la Parlament, Dragnea raspuns: "Cine a zis asta?" Dupa…

- Aproximativ 85% dintre cetatenii UE nu stiu ce drepturi au ca pasageri ai companiilor aeriene si pierd anual peste 5 miliarde de euro pentru ca nu cer despagubiri pentru zboruri intarziate, anulate sau suprarezervate. In ce priveste Romania, in 2017 peste 42.000 de pasageri romani erau eligibili pentru…

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Presedintele UDMR - Apel la dialog Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat tuturor partidelor politice un apel la dialog si colaborare pentru dezvoltarea proiectelor de care România are nevoie. El a declarat la Consiliul…

- Presedintele Asociatiei pentru protectia Pasarilor si a Naturii "Grupul Milvus", Tamas Papp, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca Romania este singura tara din lume care a reusit sa promoveze un studiu si sa acorde subventii pentru terenurile care vor fi folosite…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) isi doreste sa se implice in elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Economica, unul dintre pilonii de baza fiind educatia financiara, iar cat timp economia nu este optionala, nici educatia financiara nu ar trebui sa fie o materie optionala, a declarat, joi, Florin…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) isi doreste sa se implice in elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Economica, unul dintre pilonii de baza fiind educatia financiara, iar cat timp economia nu este optionala, nici educatia financiara nu ar trebui sa fie o materie optionala, a declarat, joi, Florin…

- Teodorovici, mesaj catre angajații ANAF: Nu au voie sa stea la ghișeu și sa se planga, sa propuna soluții!, a spus ministrul Finanțelor Publice, marți, la Parlament. El a precizat ca nu se pune problema schimbarii actualei conduceri a Agenției Naționale pentru Administrare Fiscala. ”La ANAF este o conducere,…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a ”sechestrat” pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul unei intalniri cu Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia. Potrivit…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. " (...) vom…

- "Plata egala la munca egala" Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, într-o emisiune la Antena 3 ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, între care "plata egala la munca egala", mentionând ca acesta a fost motivul care a dus la scaderea salariilor…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Marți, 13 februarie, prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, ministrul Eugen Teodorovici a vorbit despre Biserica Ortodoxa Romana. "Din punctul meu de vedere, este un stalp de care ne-am agațat cu toții. Are un rol foarte important. (...) Sunt convins ca, in urmatoarea etapa, vom…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis marti.…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. „Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai bine…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat, marți, la Senat, ca au crescut indemnizațiile parlamentarilor in timp ce salariile a zeci de mii de bugetari scad, in unele cazuri cu procente de pana la 40%, iar legea salarizarii unitare, asumata de Parlament, in vara, ar putea fi „perfectata…

- La prima intrunire de anul acesta a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, care a avut loc luni, la București, a participat și noul ministru al Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.„S-au ridicat o mulțime de probleme legate de finanțarea administrațiilor locale, de la ...

- Președintele TNL, Mara Mareș, a afirmat ca lui Liviu Dragnea nu ii pasa de angajații din domeniul IT pentru ca nu sunt votanți PSD și a solicitat guvernului Dancila sa nu mai amane rezolvarea problemei salariilor scazute din aceasta zona, urmare a trecerii contribuțiilor in sarcina angajatului. „Guvernarea…

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”, informeaza Mediafax.Stabilitatea mediului de afaceri, reducerea birocratiei, predictibilitatea…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs extrem de critic referindu-se la realitațile din Romania, fara a comenta pe marginea programului de guvernare. „Nu este o situație obișnuita faptul ca o majoritate stabila a ajuns intr-un singur an de zile la al treilea Guvern, dar nici nu putem nega dreptul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- Taraș-grapiș, așa s-a mișcat Romania timp de 28 de ani. In coada plutonului. Iar la putere au fost și Stanga și Dreapta. Cel mai mult Stanga. Ciuma Roșie, cum ii spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria, și de la Cotroceni. Cu același rezultat.…

- Târâș-grapiș, așa s-a mișcat România timp de 28 de ani. În coada plutonului. Iar la putere au fost și Stânga și Dreapta. Cel mai mult Stânga. Ciuma Roșie, cum îi spun protestatarii. Dar și partidele de Dreapta au condus. Și din Parlament, și din Palatul Victoria,…

- Eugen Teodorovici este propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor Publice sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene. Decizia finala va fi luata de CEx PSD, scrie Romania TV.Presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat, vineri, ca l a propus pe fostul ministru…

- Publicistul ucrainean Vitali Portnikov constata ca Romania se apropie cu incredere de modelul care predomina deja in țarile vecine, un model in care componenta guvernului este stabilita de liderul partidului, nu de alegatori sau de Parlament.

- Un studiu al PwC arata ca rata anuala de crestere a cheltuielilor pentru aparare va creste cel mai probabil in perioada 2017-2021 in 58 dintre cele 71 de natiuni analizate, pe masura ce statele trebuie sa faca fata unui mediu global de securitate tot mai complex. Romania nu a atins, in 2016, pragul…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne intr-un singur an, oferind Romaniei crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- ”Se discuta inca prea putin despre invatamant in spatiul public. Totusi, educatia si cercetarea sunt doua domenii cheie care au contribuit semnificativ la desavarsirea Marii Uniri din 1918 si continua sa aiba un rol important in modernizarea Romaniei. Marturie in acest sens sta numarul mare de scoli…

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Un sondaj IRES intitulat „Bilantul anului politic 2017. Perspective pentru 2018”, desfasurat la inceputul lunii decembrie a relevat faptul ca in 2017 romanii au fost mai ingrijorati de criza politica decat de cresterea preturilor, iar aproape toti romanii sunt nemultumiti de prestatia politicienilor.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- „Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt și chestiuni practice, toate instituțiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim și ambasadorii și personalul ambasadei face (fac - n.r.) naveta din Tel…

- 'Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios. Sunt si chestiuni practice, toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorul si personalul…