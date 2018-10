Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca a primit un raport de la Ministerul Justiției in care se arata ca notarul Cornelia Popa, care s-a ocupat de actele casei lui Klaus Iohannis de la Sibiu, a procedat corect in toata procedura.”Am primit de la Ministerul Justiției un raport…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca in luna septembrie va fi adoptata o Hotarare de Guvern pentru inființarea Fondului Suveran de Investiții.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea: 'Fosti ministri mi-au spus ca, dupa ce plecam de la sedinte, le spunea sa nu ma ajute'…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, la Scoala de Vara a Femeilor PSD,ca a rugat-o pe Viorica Dancila ca Guvernul sa se axeze mai mult pe mesajul „Economie, economie, economie". El a mai spus, in gluma, ca si-ar dori sa fie presedintele onorific al Organizatiei de Femei.

- ”Klaus Iohannis nu figureaza cu obligații fiscale restante” este raspunsul ANAF pentru Antena 3. Eugen Teodorovici a precizat ca pana cand casa din Sibiu nu va intra in proprietarea statului, Klaus Iohannis nu figureaza cu suma pe care trebuie sa o dea statului. Ministrul de Finanțe…

- Salariul calculat in funcție de plata cu ora, precum in Germania sau Marea Britanie, este propunerea facuta de oamenii din mediul de afaceri romanesc, ce susțin posibilitatea adoptarii unui venit minim orar și nu lunar, așa cum este in prezent in țara noastra.Potrivit acestora, aceasta modificare…

- Potrivit acestora, aceasta modificare ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, noteaza ECONOMICA.NET. Propunerea vine in contextul in care ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, afirma recent ca salariul minim ar trebui sa…

- Lia Olguța Vasilescu l-a contrazis pe colegul sau din guvern, Eugen Teodorovici, care declarase ca executivul ar trebui sa renunțe la salariul minim pe economie în sectorul privat, acesta urmând a fi pastrat doar în sectorul public.

- Stupoare pentru o mulțime de romani care s-au trezit cu datorii la Fisc, despre care nu au aveau habar. Oamenii au aflat ca sunt datori la stat abia dupa ce și-au deschis conturile virtuale la ANAF. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, promite ca romanii care au datorii mici catre stat nu vor…