- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat, marti, într-o declaratie de presa la Guvern, mai multe schimbari în ceea ce priveste Pilonul II de pensii, schimbari care vor fi introduse printr-o Ordonanta de Urgenta si care vor intra

- Participantii la Pilonul II de pensii administrate privat se vor putea retrage, dupa minimum 5 ani de participare, dar vor trebui sa plateasca un comision de retragere de 2%, potrivit ministrului. ”O persoana, participanta la un fond de pensii, se poate retrage, pe baza de cerere individuala,…

- Participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de termen pe baza de cerere, incepand de anul viitor, dupa minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere inainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite, a anuntat, marti, ministrul…

- Participantii la un fond de pensii se pot retrage, daca doresc acest lucru, in baza unei cereri individuale, insa activele pot fi retrase fara comision doar dupa 5 ani de participare. Daca solicitantul doreste retragerea activelor in mai putin de 5 ani, atunci va plati un comision de 2%, a spus astazi…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan critica propunerea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, potrivit careia dreptul romanilor de a lucra intr-o tara din UE sa fie limitat la o anumita perioada. El afirma ca libertatea romanilor de a studia si de a lucra in Europa a fost obtinuta prin…

- Prevederi legislative ciudate privind Pilonul II de pensii in Romania. Beneficiarii de pensii nu pot incasa banii lunar, totul din cauza unei prevederi din legislație care lipsește."Potrivit legii, oamenii au posibilitatea sa isi incaseze banii de la Pilonul II in doua moduri. Mai exact, pot…

- Pensiile nu vor mai veni cu poștașul din 2019, a declarat ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, care vrea sa faca economie la buget. Prin virarea tuturor pensiilor pe card ministrul vrea ca statul sa nu mai plateasca 600 de milioane de lei comisioane catre Poșta Romana. Mai mult, el le promite pensionarilor…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple, ca la pilonul II de pensii s-au virat, in primele 7 luni ale anului curent, cu peste zece procente in plus fața de perioada similara a anului precedent, scrrie Mediafax.„O…