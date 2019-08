Stiri pe aceeasi tema

- Maximilian Toader, fiul lui Marcel Toader, este distrus de durere si nu-i vine sa creada ca tatal sau nu mai este. Chiar daca trece prin cea mai grea incercare din viata sa, Maximilian este un barbat puternic si nu vrea decat sa-l faca mandru pe parintele sau.

- Campania #FullStrength a anuntat miercuri ca i-a scris lui Boris Johnson, favorit la obtinerea conducerii Partidului Conservator si a postului de prim-ministru, precum si contracandidatului sau, ministrul de Externe Jeremy Hunt, cerand guvernului pe care il vor conduce sa reduca pragul de salariu…

- Toate magazinele Auchan din Cluj-Napoca si din tara sunt deschise pentru clienti, echipele Auchan si cele din magazine restabilind de vineri seara buna functionare a sistemelor în cazul magazinelor afectate. "Toate magazinele sunt deschise si functioneaza în regim normal.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a prezentat, in premiera la Forumul Intact Media Grup, proiectul ordonantei de urgenta care vizeaza restructurarea fiscala. Noul proiect propune masuri de restru...

- Soția lui Mihai Constantinescu a indemnat romanii sa doneze sange, nu neaparat pentru artist, deoarece sunt mulți bolnavi care au nevoie de transfuzii. Ea a oferit noi detalii despre starea de sanatate a artistului.

- Anunt important de la Google care transmite ca cinci noi masini Google Street View vor strabate Romania in aceasta vara, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View.

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, va ajunge la Bucuresti, escortat de o echipa de politisti, luni seara, la ora 20, potrivit realitatea.net. Acesta este asteptat in tara pentru a-si ispasi pedeapsa in 9 ani si 10 luni de inchisoare, in dosarul Polaris.

- Vești de ultima ora despre pensiile romanilor.Este vorba despre Pilonul II de pensii. Incepand cu 1 iulie, romanii pot sa-si transfere contributia lunara de 3,75% din venit, de la pensiile private, la pensiile de...