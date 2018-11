Eugen Teodorovici: ANAF nu va amenda firmele care au facut demersuri pentru achizitionarea noilor case marcat fiscale

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu renuntam la chestia asta, degeaba se insista, degeaba se doreste prorogare de termene, nu merge(...)vine control de la ANAF. Foarte bine. Nu o sa dam la niciunul nici o amenda. Este doar un avertisment si nimic altceva. Ideal ar fi fost ca statul sa faca ce? Cumpara case de marcat, discuta dinainte,…

- Razboiul comercial cu SUA a afectat economia chineza, care a inregistrat in trimestrul trei din 2018 cel mai lent ritm de crestere anuala din 2009, in timpul crizei financiare globale, transmit DPA si Reuters. In perioada iulie - septembrie 2018, PIB-ul Chinei a urcat cu 6,5%%, fata de un…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare. "La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce…

- T-Systems, divizia de servicii IT a Grupului german Deutsche Telekom AG, a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu liderii de sindicat privind concedierea a 5.600 dintre cei 17.000 de angajati din Germania, ca parte a strategiei directorului general al companiei, Adel Al-Saleh, de a o readuce pe profit,…

- Pentru reducerea evaziunii fiscale și asigurarea unui mediu concurențial corect pentru toți contribuabilii, Ministerul Finanțelor Publice va implementa la nivel național noul sistem de case de marcat. Astfel, in 24 mai a.c. a fost aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44/2018 potrivit careia…

