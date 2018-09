Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in urmatoarele zile sau saptamani Guvernul va veni cu o procedura privind amnistia fiscala, dar ca aceasta n-ar mai trebui denumita amnistie fiscala, ci altfel, cel mai apropiat sens fiind cel de restructurare financiara, scrie…

- "Amnistia fiscala este prevazuta in programul de guvernare, in sensul in care se vorbeste, la capitolul intreprinderi mici si mijlocii, despre restartarea mediului de afaceri. De fapt, acest lucru inseamna. In viziunea programului de guvernare si a ceea ce am discutat atunci cu presedintele Dragnea,…