”Nu cred in dezvaluirile de duminica seara!

Nici nu ma uit, nici nu particip la telenovele. In toata activitatea mea profesionala am promovat in funcții doar oameni competenți, indiferent daca erau femei sau barbați. Nu pot sa fiu facut responsabil pentru modul in care folosesc unii numele meu in conversațiile pe care le au. Ceea ce este cert este ca NU ați auzit și nici NU veți auzi discuții intre mine și alți oameni din administrația publica sau din politica pentru a promova in funcții oameni in cadrul ministerelor pe care le-am condus. In toți anii in care am fost ministru, cred ca…