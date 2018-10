Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut foarte des in spațiul public o dorința ca pe timpul președinției, Romania sa vina sa susțina fel de fel de subiecte, obiective, proiecte. Nu!", a declarat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta din urma a completat: "Putem avea un rol de mediator in ceea ce inseamna poziția…

- ​​Rolul nostru pe timpul președinției este acela de mediator, in a promova și a susține interesele europene pe timpul președinției, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, intr-o conferința de presa. Știre in curs de actualizare

- Șeful statului a afirmat ca nu s-a putut obtine consens in CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificarii bugetare si, prin urmare, intrucat considera ca este necesara rectificarea bugetara, a suspendat sedinta Consiliului, pentru a da timp Guvernului sa elaboreze un nou proiect. In replica…

- "Nu e vorba de dat un ban in plus sau in minus, dar cand ai o executie asa de proasta a bugetului si doar pentru ca iti doresti sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de protocol, asta nu inseamna ca trebuie sa iti acorde cineva mai multi bani la rectificare. Asa cum si-a asternut,…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la reducerea bugetului Administratiei Prezidentiale, ca nu inseamna ca trebuie sa primesti mai multi bani “doar pentru ca iti doresti sa te plimbi cu bucatarul peste tot pe unde te duci la vilele de…

- Senatorul PNL, Florin Citu, se intreaba daca Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vor fi anchetati pentru „manipularea pietei”, dupa ce au influentat cotatiile bursiere ale companiilor petroliere prin propunerea plafonarii pretului gazelor.

- "Valcov si Teodorovici strang bani pentru europarlamentare! Idee lansata in spatiul public atat de Valcov cat si de asistentul sau Teodorovici. Acesti Pic si Poc ai finantelor romanesti au anuntat ca urmeaza o aministie fiscala. Pe langa faptul ca nici ei nu stiu daca este doar pentru persoane fizice…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, i-a intrebat public pe seful ANAF si pe ministrul Finantelor cand au de gand sa recupereze "sutele de mii de euro" pe care seful statului Klaus Iohannis trebuie sa le dea inapoi statului roman.