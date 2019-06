"Mika, permite-mi sa-ți inmanez simbolul Președinției Ecofin: clopoțelul - care acum trece la Finlanda. Speram ca realizarile din primele șase luni ale trioului nostru pentru care am muncit din greu și cu entuziasm vor fi baza progresului in activitatea noastra din urmatoarele șase luni. De-a lungul mandatului meu ca președinte al ECOFIN, nu am renunțat niciodata la valorile mele și am luptat neincetat pentru coeziune și pentru o dezvoltare echilibrata a Uniunii in intregul ei.

Am fost placut surprins sa aflu ca Jean Sibelius, faimosul compozitor finlandez, obișnuia sa spuna: 'Nu acordați…