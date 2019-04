Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a imprumutat ieri de la banci 392,5 milioane de lei, la o dobanda de 4,11% pe an, printr-o emisiune de titluri de stat cu o maturitate reziduala de 51 de luni, potrivit Agerpres. Conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei, volumul total al cererii a fost de 443,5 milioane…

- Conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei, volumul total al cererii a fost de 443,5 milioane de lei, in conditiile in care valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 milioane de lei. La licitatie au participat 7 banci. Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza sa imprumute de la banci in aprilie 3,62 miliarde de lei, inclusiv sumele suplimentare, cu 46,5% mai mult decat in martie și cu 27,3% peste cea atrasa, reiese dintr-un anunț al ministerului, conform Mediafax.Finanțele și-au propus pentru martie…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa imprumute de la banci in aprilie 3,62 miliarde de lei, inclusiv sumele suplimentare, cu 46,5% mai mult decat in martie si cu 27,3% peste cea atrasa, reiese dintr-un anunt al ministerului, preluat de Mediafax. Finantele si-au propus pentru martie o…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, marti, 10 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 357 milioane de lei la o dobanda de 4,46% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 85 de luni, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 357 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 85 de luni, la un randament mediu de 4,46% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza Agerpres.ro.Citește și:…

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 400 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 34 de luni, la un randament mediu de 4,04% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).