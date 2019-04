Stiri pe aceeasi tema

- Diferenta intre ce rezulta in urma noului indice de referinta calculat pe baza tranzactiilor interbancare este sub indicele ROBOR, a declarat in aceasta seara, la Palatul Victoria, ministrul finantelor publice, Eugen Teodorovici. El a explicat ca formula de calcul se va aplica noilor credite, dar si…

- Ministrul finanțelor a anunțat construcția a doua spitale regionale, la Constanța și Craiova. Acestea vor fi de „ultima generație” și vor avea atat caracter public cat și militar, a spus Orlando Teodorovici. Construcția va incepe chiar in acest an, a promis ministrul. „Maine vom avea in Guvern un astfel…

- * Raportul de tara realizat de Comisia Europeana, care include Romania in categoria statelor cu dezechilibre, a fost facut pe baza unor informatii luate din presa si puse in contextul gresit, iar oficialii europeni de multe ori doar mimeaza interesul fata de cetatenii UE, in timp ce isi vad de propriul…

- Raportul de tara realizat de Comisia Europeana, care include Romania in categoria statelor cu dezechilibre, a fost facut pe baza unor informatii luate din presa si puse in contextul gresit, iar oficialii europeni de multe ori doar mimeaza interesul fata de cetatenii UE, in timp ce isi vad de propriul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a criticat dur Uniunea Europeana, in cadrul conferintei cu tema „Semestrul european: Raportul de țara pentru Romania 2019”, menționand ca informațiile din raportul Comisiei privind Romania sunt puse intr-un context nefavorabil. Ministrul acuza ca statele membre…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat ca Legea bugetului de stat pentru anul 2019 va fi publicata in Monitorul Oficial la cel mult o zi, doua distanta de emiterea motivarii de catre Curtea Constitutionala. „Daca, sa spunem, ca azi Curtea Constitutionala trimite motivarea deciziei, am putea…

- Se anunta o intalnire cu scantei intre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. La sediul BNR, cei doi vor discuta subiectele economice fierbinti ale inceputului de...

- Astfel, luni, 21 ianuarie 2019, Eugen Teodorovici va prezenta prioritatile Romaniei in domeniul financiar in fata Comitetului pentru Afaceri Economice si Monetare din Parlamentul European. In plus, luni, ministrul roman al Finantelor va avea o intalnire cu presedintele Eurogroup, ministrul portughez…