Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca la finalul lunii octombrie va fi centralizata situatia contribuabililor care au sume de plata catre ANAF.

Din noiembrie vor fi comunicate sumele de plata, iar oamenii vor avea timp sa achite pana in martie 2019, avand o reducere de 10%. Teodorovici anunta si ca, de la 1 ianuarie, nu se vor mai trimite notificari scrise privind sumele datorate, aceste date urmand sa fie disponibile in sistemul electronic. "Am anuntat inca de la inceputul acestui an ca pentru contribuabili, in ultimii cinci ani, ANAF nu a trimis la timp acele decizii de…