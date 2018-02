Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de si angajatori. Intrebat care este solutia in privinta directionarii a 2% din impozitul pe venit catre ONG-uri, Teodorovici…

- "Nu sunt in favoarea unei plafonari, si inca foarte joase, pe aceasta creditare. Este o prima propunere in cadrul Comitetului de la BNR. La Ministerul de Finante analizam care sunt argumentele pro si contra si dupa aceea la nivelul Guvernului vom avea o pozitie oficiala in Comitetul de Supraveghere…

- Teodorovici, mesaj catre angajații ANAF: Nu au voie sa stea la ghișeu și sa se planga, sa propuna soluții!, a spus ministrul Finanțelor Publice, marți, la Parlament. El a precizat ca nu se pune problema schimbarii actualei conduceri a Agenției Naționale pentru Administrare Fiscala. ”La ANAF este o conducere,…

- Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre cresterea ratei inflatiei la 4,3% in ianuarie, ca orice crestere creeaza o ingrijorare, afirmand ca saptamana viitoare are programata o intalnire cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, cu care va discuta si acest subiect.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Cei doi ar urma sa vorbeasca despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Intrebat daca inflatia de 4,3% este una ingrijoratoare, el a aratat ca aceasta este influentata de factori externi si interni. Intalnirea, saptamana viitoare"Normal…

- „Va dau un exemplu așa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul știți ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa…

- Ministrul de Finanțe vrea sa elimine plicurile pe care ANAF le trimite contribuabililor. ”Anual cheltuim 10 milioane de euro, trebuie sa se comunice online”, a spus Eugen Teodorovici, miercuri, la Senat. „Va dau un exemplu asa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost intrebat daca va discuta cu Patriarhul Daniel despre o eventuala impozitare a Bisericii, așa cum afirma anul trecut. Politicianul a declarat ca va avea o discuție informala cu acesta, care ar putea avea loc chiar și la slujba de duminica.

- Dupa o serie de analize, atat Eugen Teodorovici cat și Bogdan Hossu au ajuns la realitatea prezentata de Remus Borza la DCNews. "Primul efect a fost reforma fiscala și probabil al doilea este reducerea de personal. O restructurare a personalului. Am ajuns la situația in care am avut și trei…

- Ministrul de Finante in Guvernul Dancila, Eugen Teodorovici, spune ca sunt prea multi bugetari fata de nevoile reale ale Romaniei si ca sunt mai multi cei care "controleaza" decat cei care muncesc. "Raportat la nevoile si marimea tarii noastre, este intr-adevar un numar mult prea mare (de…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, considera ca orice majorare a dobanzii in zona politicii monetare e de luat in seama, pentru ca ar putea genera fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR. Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a vorbit astazi, la Parlament, despre o posibila colaborare cu fostul ministru, Ionut Misa. Teodorovici le-a marturisit jurnalistilor ca i-a propus acestuia o colaborare, insa nu a discutat cu el despre vreo functie anume, acest lucru urmand a fi stabilit…

- Ministerul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat ca în luna februarie se va definitiva noul mecanism privind Formularul 600, urmând ca acesta sa fie dezvbatut publici si sa se adauga completari sau modificari daca este nevoie.

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Solutia ministrului va viza patru categorii profesionale: persoane fizice incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ordonanta Ministerului de Finante ar urma sa solutioneze problemele pentru aceste categorii profesionale, pentru un an de zile,…

- „Cel mai optimist (termen de aplicare - n. r.) e de maine, cel mai pesimist e cand spune programul de guvernare. Nu stiu daca va fi o discutie rapida pe aceasta lege complexa in acest semestru. De abia intra in Parlament. E clar ca discutiile nu se vor finaliza in prima parte a acestui an”, a declarat…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.Cutremurul…

- „Saptamana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai rapida in aplicare. Sunt adeptul lucrurilor simple. Cred ca va fi discutata joi, in ședința de guvern. Dupa aceea se va anunța și se va aplica…

- „Teoretic, orice poate sa afecteze, intr-un fel sau altul. Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea ce s-a intamplat saptamana trecuta la Ministerul de Finante, am avut un imprumut de doua miliarde de euro, ceea ce arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania, fata…

- „Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este omul care are experiența in Ministerul de Finanțe, are 20 de ani de munca in minister. Cunoaște sistemul foarte bine. Chiar daca au fost discuții, suntem oameni și putem trece peste…

- Ionuț Mișa, ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, a crezut pana in ultima clipa ca iși va pastra funcția și in Guvernul Dancila. Dupa un mandat inceput cu o gafa și continuat cu alte asemenea episoade, Mișa a ajuns totuși sa fie laudat de Dragnea. Dupa ce a fost inlocuit cu Eugen Teodorovici, colegul…

- Ministrul Finantelor Eugen Tedorovici a afirmat marti ca i a propus lui Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finante, informeaza Realitatea.net. "Am avut o discutie cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri si i am propus o formula de a lucru…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al finantelor, a anuntat ca nimeni nu va mai trebui sa depuna controversata declaratie fiscala 600. Insa, pana va identifica solutia legala, Ministerul de Finante va prelungi termenul de depunere pana in martie. “Din moment ce ...

- Ministrul Finanțelor Eugen Tedorovici a afirmat marți ca i-a propus lui Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finanțe.„Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pâna marti o solutie în privinta formularului 600, astfel încât în prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri,

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa prezinte pana marti o solutie in privinta formularului 600, astfel incat in prima sedinta de Guvern, programata pentru miercuri, actele normative aferente sa poata fi adoptate. "Domnule ministru Teodorovici,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la audierea din Parlament, ca noua Lege a pensiilor va avea costuri suplimentare fata de bugetul actual. „Sper ca Legea pensiilor sa fie aplicata din aceasta sesiune. Eu am avut deja o sesiune preliminara cu ministrul Eugen Teodorovici si i-am…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, la audierea din Parlament, ca legea pensiilor ar putea fi adoptata in aceasta sesiune parlamentara, precizand ca a avut deja o discutie in acest sens cu ministrul propus la Finante, Eugen Teodorovici. „Sper ca Legea pensiilor sa…

- Eugen Teodorovici a declarat ca termenul de depunere a formularului 600 va fi prelungit, iar apoi va avea o discuție cu reprezentanții ministerului și cei ai ANAF pentru a regandi sistemul de declarare pentru plata CAS si CASS.

- Eugen Orlando Teodorovici a fost votat de CexN al PSD la Ministerul de Finanțe. Acesta il va inlocui pe Ionuț Mișa, care a deținut acest portofoliu in Guvernul condus de Mihai Tudose. Teodorovici a fost un critic al masurilor luate de Guvernul Tudose, in special trecerea contribuțiilor și split TVA,…

- ♦ Azomures a fost cea mai mare delistare a unei companii de la bursa din ultimii 10 ani ♦ Cand a iesit din ringul de tranzactionare, compania avea 247 mil. euro capitalizare ♦ Pe partea de listari, cea mai valoroasa companie in prezent este Romgaz, intrata in ringul bursei in 2013 ♦ Afacerile…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproape două treimi din veniturile la bugetul federal…

- MAE a reactionat, vineri, la scrisoarea transmisa de ambasadele a sapte state europene privind modificarea legilor justitiei. Ministerul sustine ca „orice analiza a acestor evolutii trebuie sa tina cont si de un dialog cu reprezentantii din Parlament privind substanta concreta a modificarilor legislative…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finanțe a gasit soluții in cadrul ședintei Comisiei de Buget - Finanțe din #Parlament pentru ca bugetul #MPRP sa fie marit, cu mai mult fața de marirea deja anunțata. Este pentru prima data cand bugetul #MPRP este atat de mare.Suma in plus…

- Controversatul om de afaceri George Soros a ajuns și la dezbaterile de la Comisia de Buget Finanțe, unde se discuta legea Bugetului de stat pentru anul 2018.Fitilul a fost aprins de președintele de ședința Eugen Teodorovici, care l-a intrebat pe ministrul Energiei, Toma Petcu, daca George…

- Salariul real a decelerat in octombrie la 10,6% an/an, cel mai redus ritm din septembrie 2015, odata cu accelerarea inflatiei, iar dinamica anuala va continua acest trend pe termen mediu, pe fondul maturitatii ciclului post-criza, rebalansarii politicii economice si accelerarii inflatiei,…

- Proiectul de Lege privind bugetul pentru anul 2018 a ajuns in Parlament. Pana luni dupa amiaza, alesii pot depune amendamente, in scopul unei cheltuiri cat mai eficiente a banilor publici. Pentru investitiile din Maramures, primariile asteapta, la fel ca in fiecare an, sa intre pe lista de prioritati.…

- Fostul principe Nicolae a trimis o adresa catre Familia Regala, prin care cere sa i se comunice detalii privind inmormantarea Regelui Mihai. Avocatul sau a precizat ca cerea lui Nicolae a fost ignorata, insa sustine ca acesta va participa la funeralii, din public, chiar daca nu va primi un raspuns.Citeste…

- Deputatul PNL, Dan Vilceanu, care face parte din echipa liberala care va pregati poziția politica a partidului și amendamentele la bugetul de stat, a spus, luni intr-un scurt interviu acordat EVZ, ca proiectul de buget pentru 2018 dat publicitații de Ministerul de Finanțe cuprinde erori inca de la primele…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- Bugetul de stat pe 2018, primele cifre Veniturile bugetare vor fi de 125,9 miliarde de lei in 2018, iar cheltuielile vor insuma 161,7 miliarde de lei, rezultand astfel un deficit bugetar de 35,7 miliarde de lei, arata proiectul Legii bugetului pe anul viitor, transmis miercuri, spre avizare, partenerilor…

- Potrivit unui amendament adoptat de comisie, firmele care realizeaza venituri pana la 1 milion de euro, au un capital social de minim 45.000 de lei si cu cel putin doi angajati pot opta intre impozitul pe profit si impozitul pe cifra de afaceri. "Au fost cateva amendamente facute pe fond la…

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- Comisia de buget-finante cere sa se modifice Codul Fiscal printr-o alta OUG Presedintele Comisiei de buget a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei au trimis o scrisoare catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru a analiza posibilitatea de a modifica…

- "Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- „Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…