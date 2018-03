Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/cazul-politistului-pedofil-eugen-stan-vrea-sa-scape-de-arestul-preventiv_408416.html#ixzz59J8st7sf

- Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva.

- A slabit 60 de kilograme și a primit chiar și un premiu pentru asta, in urma unui concurs. Laura Cosbie, o tanara de 35 de ani, din Marea Britanie, mama a doi copii, a reusit ceea ce parea imposibil. Laura Cosbie a afirmat ca s-a simtit umilita in timp ce a ramas blocata intr-un montagne […] The post…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Un tanar de 23 de ani și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, are detalii exclusive din ancheta.…

- Leo de la Strehaia va parasi arestul in scurt timp. Cu o zi inainte fusese reținut de polițiști pentru 24 de ore. Leo de la Strehaia a fost reținut pentru 24 de ore, luni seara, și a fost audiat intr-un dosar de inselaciune. Potrivit mediafax.ro, el este acuzat ca a vandut o statueta presupusa a […]…

- Judecatorii de la Tribunalul Slobozia au decis, luni, sa admita cererea de eliberare condiționata formulata de Ioan Becali. Decizia nu este, insa, definitiva și poate fi atacata cu recurs de procurori. Ioan Becali a cerut eliberarea conditionata la doua saptamani dupa ce a fost condamnat la trei ani…

- Declaratia 600 va fi inlocuita cu un formular unic. Documentul comaseaza sapte declaratii fiscale pe care contribuabilii trebuiau sa le depuna, anual, la ANAF. Noul formular poate fi depus la ghisee pana la 15 mai. Dupa aceea, romanii vor scapa de orele petrecute la coada

- Deputata Andreea Cosma reactioneaza dupa interviul acordat de fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala. Dupa ce fostul magistrat a recunoscut ca a avut o relatie cu Andreea Cosma, dar ca totul a fost initiat de ea, actuala deputata vine cu noi dezvaluiri, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO."Mircea…

- Bucuresti, 27 feb /Agerpres/ - Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, el declarand ca a depus noi dovezi, documente si fotografii. ''Am depus documente, am…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Fostul procuror DNA Ploiesti Mircea Negulescu a fost chemat, joi, la Parchetul General in calitate de martor. Potrivit Digi24, audierea fostului procuror nu ar avea legatura cu scandalul PSD-DNA lansat saptamana trecuta, in care este implicata si familia Cosma. Plangerea care il vizeaza nu este inca…

- Drama din familia polițistei din Olt care și-a injunghiat șeful, acuzandu-l de viol, pare sa nu aiba sfarșit. Condamnata la cinci ani de inchisoare, Melania Renghea a fost lasata sa se intoarca acasa pentru a avea grija de cel mai mic dintre cei trei copii ai ei, dar ”pasuirea” judecatorilor a expirat!…

- Disputa din sanul MAI, dintre Carmen Dan și Bogdan Despescu, fostul șef al Poliției Romane, generata de arestarea polițistului-pedofil, Eugen Stan, a condus la o stare de confuzie in sanul oamenilor legii care susțin ca adevarații vinovați au fost avansați, unii nici macar nu au fost cercetați, iar…

- Dupa o pauza vocala cauzata de probleme de sanatate și mai ales de interlopi, Florin Salam reincepe seria cantarilor fara numar, fara numar. Daca ANAF-ul nu a gasit o metoda de impozitare mai eficienta pentru dedicațiile de zeci de mii de euro, interlopii par sa fie cei care beneficiaza de impozitul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca va convoca maine birourile permanente reunite pentru a se infiinta o comisie de ancheta pe activitatea SPP, dupa acuzatiile aduse la adresa sefului institutiei, Lucian Pahontu."Azi am decis impreuna cu domnul Calin…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- Ministerul Transporturilor a cerut verificari ample si a decis sa trimita Corpul de Control la Compania Aeroporturi Bucuresti dupa ce aeroportul Henri Coanda a ramas azi fara servicii de curatenie si paza.”Ministrul Transporturilor a decis sa trimita Corpul de control la CNAB, in conditiile…

- Ministerul Public susține ca nu a deschis un dosar penal dupa afirmațiile lui Liviu Dragnea despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat in urma cu putin timp in dosarul in care Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a fost eliberat conditionat, in prima instanta, de Judecatoria Medgidia. Azi, Tribunalului Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata de Judecatoria Medgidia si a decis…

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- La mai bine de doua saptamani de cand Eugen Stan, pedofilul din lift, a fost indentificat, Oana Roman a luat foc din nou. Vedeta a facut noi acuzatii acide la adresa politistului pedofil. Va reamintim ca Eugen Stan a agresat doi frati intr-un lift din sectorul 6 al Capitalei.

- Valentin Riciu, consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a demisionat din functie. Decizia, dupa ce Parchetul General a anuntat ca acesta ar fi vizat in trei dosar penale, nefiind insa inceputa urmarirea penala in personam.

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Parchetul General a decis vineri extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a faptuitorului, in legatura cu modul in care politistii au efectuat ancheta...

- Ițele cazului in care este implicat polițistul pedofil se adancesc mai mult cu fiecare zi. Au aparut imagini cu un nou atac pentru care este suspectat Eugen Stan. Agresiunea, cercetata de Parchetul General, a avut loc in 2016, iar victima, o femeie, ar fi avut 43 de ani. Cazul polițistului, aflat de…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a explicat de ce Parchetul General a preluat cauzele in care este vizat politistul Eugen Stan, Lazar precizand ca Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica are "resurse mult mai bine pregatite pentru un astfel de caz".

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care...

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat,

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Medicul Mihai Lucan, a hotarat sa recționeze și a depus o plangere penala impotriva celui care a facut mai multe afrimații la adresa carieirei sale, deputatul USR, Umanuel Ungureanu. Astfel, conform luju.ro, la inceputul saptamanii, prof.dr. Mihai Lucan, prin avocații sai, a depus la Parchetul General…