Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Stan, polițistul-pedofil care a agresat doi copii de cinci și noua ani in lift, intr-o scara de bloc din Sectorul 6 a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta este suspectat in alte 15 cazuri de agresiune, informeaza evz.ro Polițistul este, oficial, acuzat pentru doua dintre cele 15…

- Urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada Rutiera Bucuresti s au dispus urmatoarele: Eliberarea din functie a comisarului sef de politie Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere,…

- Suspectul de pedofilie care a ingrozit Bucureștiul a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta lucreaza chiar in cadrul Poliției Romane, la Brigada Rutiera, și se numește Eugen Stan.Acum a ieșit la iveala numele șefului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care l-a ținut in…

- Polițistul acuzat de pedofilie și-a recunoscut faptele, spune avocatul sau. Barbatul este acuzat ca a abuzat doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei. Avocatul spune ca polițistul a recunoscut o fapta similara din 2012 si e, in continuare, suspect in alte cazuri. Barbatul va fi prezentat azi…

- UPDATE - Avocatul lui Eugen Stan a confirmat ca la audierile de luni polițistul a recunoscut ca este autorul agresiunii asupra unei fetițe in varsta de doar 7 ani. Agresiunea a avut loc pe 22 octombrie 2012, pe Aleea Baiuț, din cartierul Drumul Taberei.

- Eugen Stan, polițistul acuzat de pedofilie, va fi prezentat astazi in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Barbatul a fost reținut deocamdata doar pentru ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala. Au aparut insa ...

- Politistii au desfasurat perchezitii luni dupa amiaza, la domiciliul politistului suspectat de pedofilie. Barbatul ar fi sarutat si agresat doi copii, în liftul unui bloc din Capitala, fiind surprins de camerele de supraveghere.

- "Polițistul pedofil" a fost prins, insa declarațiile vecinilor sunt surprinzatoare. Aparent, Eugen Stan, barbatul care a abuzat doi copii intr-un lift din Capitala, se comporta ca o persoana introvertita și retrasa.

- Dupa ce Eugen Stan, barbatul care i-a abuzat pe cei doi copii in liftul unul bloc din Capitala, a scandalizat intreaga Romanie. In aceste momente, familia celor doi micuti este foarte protectiva, avand inca o persoana de incredere langa ei, pentru a se simti in siguranta.

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Mama celor doi copii a oferit primele declaratii, dupa ce barbatul in varsta de 45 de ani, pe numele sau Eugen Stan, a fost saltat chiar de la birou, dupa ce i-a abuzat pe copii in liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei din Capitala.

- Pedofilul din lift este agent de Politie. Barbatul a fost recunoscut de colegii de la Brigada Rutiera. El a fost ridicat de politisti de la biroul la care lucra. Individul se numeste Eugen Stan si este nascut in 1971. El are studii liceale si profesionale. In trecut, Eugen Stan a fost agent de Politie…

- Barbatul suspectat ca a agresat doi copii la finalul saptamanii trecute, in capitala, a fost prins! Potrivit primelor informatii, ar fi vorba despre Eugen Stan, in varsta de 45 de ani. Barbatul este agent in cadrul Brigazii Rutiere din 2010, anterior fiind agent la Jandarmerie. Barbatul ar locui alaturi…

- • Daniel Lazar a obtinut mai multi bani de la niste tinere • cauza a trecut de Camera preliminara si procesul intra in linie dreapta • Magistratii din cadrul Judecatoriei Piatra Neamt au finalizat procedura de Camera preliminara si au dispus inceperea procesului in care pietreanul Daniel Lazar, de 43…

- Protest fara precedent in Romania! Magistrații din intreaga țara au ieșit luni seara in fața instanțelor sa arate ca sunt impotriva schimbarii legilor justiției și a codurilor penale, așa cum le face puterea in Parlament. La București, judecatori, procurori și cursanți la Institutul Național al Magistraturii…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca viziunea bugetului pe care l-a prezentat in Parlament nu este noua, afirmand ca "am avut incredere in economie, in special atunci cand tot felul de calareti ai Apocalipsei se ingramadeau sa ne vesteasca sfarsitul". Citeste si: Magistratii au IESIT…

- Magistratii de la mai multe instante si parchete din tara urmeaza sa isi manifeste, luni, dezacordul fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale iesind imbracati in robe in fata institutiilor. Surse judiciare au precizat, pentru…

- Politisti din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov, Buzau, Dambovita si Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete si articole pirotehnice, fiind puse in aplicare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au pronuntat sentinta, in prima instanta, in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. El a fost condamnat la 4 ani si 8 luni inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara…

- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 1 l au condamnat pe nepotul lui Gabi Lunca, fostul pilot de curse Daniel Onoriu la inchisoare cu suspendare pentru distrugere. Acesta este judecat dupa ce ar fi incendiat masina fostei iubite. Potrivit portalului instantei de judecata, in data de 21 noiembrie…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amanat miercuri pentru 7 decembrie pronunțarea sentinței in prima instanța in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influența, spalare de bani și influențarea declarațiilor. În același dosar…

- Constructia proiectului Arcadia Apartments Domenii, o investitie realizata de Dan Sucu (foto), proprietarul grupului Mobexpert, si Valentin Visoiu, proprietarul grupului Conarg, a luat startul la finalul lunii august a acestui an, pe un teren de circa trei hectare, din apropierea zonei Domenii din…

- Magistrații urmeaza sa decida astazi, daca prelungesc mandatul de arestare pe numele primarului suspendat, Dorin Chirtoaca. Masura preventiva expira pe data de 11 noiembrie. UNIMEDIA transmite live evenimentul.

- Bucureștean cu permisul suspendat, prins de trei ori baut la volan. Din ce in ce mai mulți șoferi aleg sa urce la volan, dupa ce conuma bauturi alcoolice. Pe distanțe lungi sau scurte, aceștia nu se gandesc la consecințe, care – inevitabil – in unele cazuri nu intarzie sa apara. De exemplu, weekend-ul…

- Magistrații de la Judecatoria Sectorului 4 l-au condamnat pe fostul primar Cristian Popescu - Piedone la un an inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. Potrivit unor surse judiciare, instanța a amanat executarea pedepsei pe un termen de supraveghere…

- Un fost primar celebru din Bucuresti a fost condamnat. Este vorba despre fostul edil el Sectorului 4 din Bucuresti, Cristian Popescu Piedone. Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 l-au condamnat pe fostul primar Cristian Popescu - Piedone la un an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție s-ar putea pronunța, astazi, in dosarul in care fostul ministru de Interne, Cristian David, este judecat pentru ca ar fi primit 500.000 de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzau, Cristinel Bigiu, in vederea stabilirii dreptului de proprietate…

- Magistații Tribunalului Ilfov au admis contestatia Directiei Nationale Anticoruptie la decizia Judecatoriei Sectorului 4 de eliberare conditionata a lui Cristian Borcea, fostul actionar de la Dinamo. Cristian Borcea a spus in fata judecatorilor ca regreta faptele comise si vrea sa fie eliberat…

- Magistrații de la Tribunalul Ilfov au respins, luni, cererea de eliberare condiționata din inchisoare a fostului finanțator al clubului Dinamo Cristian Borcea, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani și 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal. Inițial,…