Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic, sustine Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din cadrul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intr-o postare...

- Intr-o postare pe un grup pe Facebook, Eugen Radulescu scrie ca nu crede ca avem resurse sa mai rezistam inca un an si jumatate, "pana ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata sa repare ce este acum stricat rau de tot". "Eu am mari indoieli" "Suntem intr-o situatie…

- ”Suntem intr-o situație extrem de dificila, politic și economic. Nu cred ca avem resurse ca sa mai rezistam inca un an și jumatate, pana ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata incepe sa repare ce este acum stricat rau de tot”, scrie Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate…

- Romania este intr-o situatie extrem de dificila, politic si economic si nu mai avem resurse sa mai rezistam inca un an jumatate pana cand un nou guvern va putea incepe sa repare „ce este acum stricat rau de tot”, este de parere Eugen Radulescu, directorul Directiei de Stabilitate Financiara din Banca…

- ”Suntem într-o situație extrem de dificila, politic și economic. Nu cred ca avem resurse ca sa mai rezistam înca un an și jumatate, pâna ce un nou guvern, rezultat din alegeri la termen, sa poata începe sa repare ce este acum stricat rau de tot”, scrie Eugen Radulescu,…

- In timp ce USR vota impotriva Rusiei in APCE, premierul Franței il primea pe premierul Rusiei in vizita in Hexagon pentru a discuta despre ”deschiderea unui nou spațiu de dialog politic cu Rusia”.

- ”In acest moment ma aflu in mașina cu doamna președinta de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și ne deplasam catre Guvern sa ii inaintez doamnei prim-ministru, așa cum a solicitat și dumneaei, raportul cu datele de pana la aceasta ora. In acest moment,…

- Premierul Viorica Dancila, mutumeste, intr-o postare pe Facebook, colegilor de partid si partenerilor de alianta pentru sustinerea aratata la motiunea de cenzura, iar celor din opozitie le transmite ca nu au reusit sa arate decat amatorism si lipsa de seriozitate si pregatire, indemnandu-i sa reflecteze…