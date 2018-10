Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa intre intr-o criza foarte mare daca dobanzile la care se imprumuta vor creste cu 2 sau 3 puncte procentuale din cauza ca pietele percep deficitul bugetar ca fiind mare, a afirmat, sambata, la Sinaia, seful Directiei de Stabilitate Financiara din Banca Nationala a Romaniei (BNR), Eugen…

- Romania este mereu in primejdia de a intra in criza economica, dar acest lucru nu inseamna ca se intampla imediat, ci se poate intampla si dupa un an sau doi, a declarat, sambata, directorul Directiei de stabilitate financiara din BNR, Eugen Radulescu.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a spus luni ca nu poate afirma ca nu vor mai exista cresteri ale dobanzii de politica monetara, iar printre motive a mentionat faptul ca nu se stie care va fi situatia in Europa. "Eu nu pot să spun în prezent, nu am nicio abilitare…

- "Eu nu pot sa spun in prezent, nu am nicio abilitare de la Consiliul de Administratie sa spun ca am castigat razboiul. O batalie s-a castigat in sensul ca e clar ca inflatia vine in jos. Mai mult de atat nu va pot spune. Nu ma intrebati. Sunt sanse ca intr-adevar sa nu mai creasca prea mult. Nu pot…