- "Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere", a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor, potrivit Mediafax. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) va avea activ un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat, luni, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor, in cadrul audierii sale din Comisiile reunite de buget-finante din Parlament. "Debirocratizarea…

- Zeci de rectori din toata tara au semnat o scrisoare de sustinere a lui Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava, pentru functia de ministru al Educatiei. Unul dintre cei care a refuzat sa semneze scrisoarea de sustinere a lui Popa este rectorul Universitatii Politehnica din Timisoara, Viorel…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Tariceanu a plecat luni in turneu prin Parlament pentru a-și supraveghea miniștrii in comisiile speciale. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost prezent in aceasta dimineața la audierea candidatului propus pentru funcția de Ministru al Energiei, Anton Anton. De asemenea, Tariceanu a venit…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea vineri ca Radu Oprea, propus de Comitetul Executiv National pentru portofoliul Mediului de Afaceri, va face performanta. "Ilan Laufer a facut o figura foarte buna si am convingerea ca si noul ministru Radu Oprea va face performanta…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sustine ca cel putin 9.000 de pacienți cu hepatita C care au solicitat tratament au fost ignorați de autoritați in 2017. POtrivit unui comunicat al fundatiei, in tara noastra sunt tratați numai bolnavii diagnosticați cu hepatita…

- PSD a decis sa intre in sedinta de urgenta pentru validarea cabinetului Viorica Dancila. Comitetul Executiv National (CEXN) a fost convocat pentru luni, 22 ianuarie, de la ora 16:00, la sediul PSD din Kiseleff.In aceasta sedinta urmeaza sa fie votati si noii ministri. Dupa acest vot se va…

- Astfel, marți, la Comisia economica din Parlament, deputatul PNL, Daniel Zamfir, a trimis o solicitare catre ministrul Finanțelor, dar și catre șeful ANAF, aceștia urmand sa dea explicații referitoare la Formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției…

- Dosarul lui Ilan Șor, ajuns la Curtea de Apel dupa aproape șase luni, a fost reportizat judecatorului Xenofon Ulianovschi. Acesta este tatal noului ministru de externe, Tudor Ulianovschi, transmite Ziarul de Garda.

- Oana Roman a rabufnit, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata premierul Romaniei, de catre Klaus Iohannis. Vedeta și-a spus punctul de vedere in cadrul emisiunii sale OanaPunctRoman, gazduita de revista VIVA! Romania are prima femeie premier desemnat. Viorica Dancila iși alege Cabinetul și merge in…

- Decretul de desemnare a Vioricai Dancila drept candidat la functia de prim-ministru, publicat in Monitorul Oficial, nu contine numele complet al acesteia, adica Vasilica Viorica Dancila. Totusi, procedura prin care propunerea PSD va fi validata pentru functia de prim-ministru, iar functia sa recunoscuta,…

- Una dintre prioritatile noului ministru al Justitiei, Alexandru Tanase, este modificarea legislatiei care prevede aplicarea arestarilor preventive. Aceasta este cea mai importanta problema, care genereaza nemultumirea avocatilor si cetatenilor de rand. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Punctul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat marti seara ca este prima oara in istoria PSD cand un candidat pentru functia de premier, Viorica Dancila, ia toate voturile in Comitetul Executiv National al partidului, iar desemnarea unei femei in functia de prim-ministru va schimba…

- Daca ordonanta de urgenta prin care a fost modificat Codul Fiscal ramane in vigoare, companiile din IT vor avea de suferit, spune Florin Talpes, fondatorul si CEO-ul Bitdefender, care nu se fereste sa avertizeze ca daca lucrurile merg in aceeasi directie, investitorii se vor gandi serios sa plece din…

- Proiectul Codului administrativ a fost depus, la Parlament, ca initiativa legislativa asumata de senatorii si deputatii PSD, fiind promovat in procedura de urgenta, la fel ca legile justitiei si modificarea codurilor penale. Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii…

- Proiectul bugetului de stat pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5-, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro si un castig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97- din PIB, in timp ce deficitul ESA este 2,96- din PIB. Potrivit ministrului Finantelor,…

- Comisiile de buget-finante din Parlament au adoptat, vineri, raport favorabil pentru proiectul bugetului asigurarilor sociale pentru 2018, ministrul de Finante, Ionut Misa, precizand ca nu sunt bani pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie, masura urmand sa intre in vigoare de la 1 iulie.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. „Vor fi minim 156,7 kilometri dati in folosinta. Ca exemple, avem Ogra - Targu Mures, apoi trei sectoare din Targu Mures - Campia Turzii, Sebes-Turda, vom finaliza…

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat joi, la Parlament, ca in 2018 vor fi dati in folosinta 156,7 kilometri de autostrada. Referitor la Sibiu-Pitesti, Stroe a spus ca tronsoanele 2, 3 si 4 sunt „in pregatire pentru a fi scoase la licitatie", iar tronsoanele 1 si 5 sunt deja in SEAP.

- Un barbat costumat in Moș Craciun a ajuns in Parlament joi, 14 decembrie, la Comisiile de Buget-Finanțe, pentru a vedea cum sta bugetul pe anul 2018. De la aceasta Comisie, Moș Craciun i-a transmis lui Liviu Drangea ca i-a pregatit cadou un loc intr-o celula la Jilava, informeaza stiripesurse.ro . ”Cu…

- Bugetul SRI a fost adoptat in Comisiile de Buget Finanțe intr-o atmosfera destinsa. Nu a existat niciun amendament, iar parlamentarii s-au intrecut in laude la adresa Serviciului și in glume despre ofițerii acoperiți. Din partea SRI a prezentat bugetul adjunctul directorului SRI, George Voinescu,…

- SRI, SIE si STS vor avea in 2018 un buget total („credite bugetare”) de 2,92 miliarde de lei. Ca ordonatori principali, serviciile speciale vor mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) fata de aceste bugete, in valoare totala de pana la 3,03 miliarde de lei.SRI are prevazute…

- Comisiile de specialitate reunite din Parlament au aprobat, marți, bugetul asigurarilor sociale de stat pe 2018 și bugete ale instituțiilor publice. * https://www.agerpres.ro/economie/2017/12/12/aviz-favorabil-pentru-bugetul-ansvsa-pe-2018-crestere-de-4-fata-de-anul-2017-17-24-29 *…

- Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, sustine ca imbunatatirea colectarii, vanzarea apei grele si a licentelor 5G vor genera o crestere a veniturilor la buget, anul viitor. "Nu apreciem ca veniturile sunt supraevaluate. In cursul anului 2017, pe 10 luni, comparativ cu anul 2016, avem o…

- Vanzarea de apa grea, licitatiile pentru licentele 5G, avansul economiei, relaxarea fiscala si marirea absorbtiei de fonduri europene vor fi principalii factori de crestere a veniturilor bugetare in 2018, a declarat marti ministrul Finantelor, Ionut Misa. „Relaxarea fiscala a condus la cresterea ponderii…

- Bugetul Consiliului Economic și Social pentru 2018 a fost avizat favorabil, marți, cu 28 voturi "pentru" și 10 abțineri, de comisiile reunite pentru munca și egalitate de șanse ale Camerei Deputaților și Senatului. Bugetul CES este în suma de 8.475.000 lei, a precizat președintele…

- Bugetul Ministerului Consultarii Publice și Dialogului Social pe 2018 a fost avizat favorabil, marți, de Comisiile reunite pentru munca și egalitate de șanse ale Camerei Deputaților și Senatului, fiind inregistrate 29 de voturi 'pentru' și 9 voturi 'impotriva'. Bugetul Ministerului Consultarii…

- Institutiile si autoritatile administratiei centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile si serviciile aferente intretinerii si functionarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de buget-finante,…

- Bugetul Ministerului Transporturilor, adoptat in comisiile de specialitate Camera Deputatilor, sala de sedinte foto: Rador Comisiile reunite de Transporturi si Infrastructura au aprobat prin vot trimiterea proiectului de buget al Ministerului Transporturilor la comisia de Buget-Finante, dar fara…

- Comisiile reunite de buget-finanțe din Senat și Camera Deputaților au inceput dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe anul 2018, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, fiind prezent pentru a susține raportul. Dezbaterile au inceput cu probleme generale de procedura, dupa ce mai mulți deputați au…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, bugetul Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Bugetul SPP a primit 13 voturi 'pentru', 6 'împotriva' și o abținere. Directorul SPP, Lucian Pahonțu, a prezentat la ședința…

- Comisiile reunite de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil, marți, cu unanimitate, bugetul Ministerului Apararii Naționale pentru anul 2018. "Discutam despre o noua alocare a 2% din PIB și pentru anul 2018. Pâna la urma, în felul acesta, România…

- Bugetele institutiilor din justitie si ordine publica au trecut de comisiile speciale din Parlament, informeaza Mediafax."Pentru mine este imporatant sa precizez ca avem asigurata integral plata salarilor pentru ca in anul urmator vom avea in sistem, in plus fata de ceea ce avem in plata acum,…

- Comisiile de aparare din Camera Deputaților și Senat au avizat favorabil marți, cu un amendament, bugetul Ministerul Administrației și Internelor pentru 2018. Avizul pozitiv a fost dat cu 15 voturi "pentru" și noua "împotriva". "În anul…

- Administratia Emmanuel Macron va cere marti Consiliului ministrilor europeni de Finante sa analizeze proiectul de reforma fiscala adoptat in Congresul SUA, avertizand ca exista riscul penalizarii companiilor europene. "Daca acest proiect se va concretiza, exista riscul aparitiei unor dificultati…

- Incadrarea in tinta de deficit de 3% din produsul intern brut si chiar depasirea acesteia nu reprezinta o problema daca Executivul poate sa explice Comisiei Europene depasirea controlata a deficitului, a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, dupa…

- "Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza cursul, sunt in Parlament. (...) Eu m-am uitat si eu la televizor aseara. Eu n-am vazut vreo palma din aia mare cu fiscalitatea", a afirmat premierul. Mihai…

- Rectorul UMF a declarat ca scandalul de la examenul de rezidențiat din București a fost provocat de o eroare tehnologica. El a combatut ideile exprimate pe Facebook de fostul ministru al sanatații, Vlad Voiculescu, cel care a sugerat ca in spatele acestui scandal e o crasa lipsa de profesionalism.…

- UPDATE: Toate modificarile fiscale au fost adoptate de Guvern UPDATE: Membrii Guvernului s-au reunit la Palatul Victoria pentru a discuta propunerile de modificare ale Codului Fiscal, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri a fost amanata de doua ori, iar criticile la adresa propunerilor…

- Romania are peste 36.000 tone de lana, care este doar parțial valorificata, la un preț mic, iar acest lucru ii determina pe crescatorii de ovine sa renunțe la aceasta resursa, insa din 2018 intreaga lana va fi valorificata, a declarat, marți, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Comisiile reunite…

- Proiectul de Ordonanța privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in ședința de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul finanțelor, Ionuț Mișa. “Am avut o discuție cu premierul. Premierul a purtat o discuție…

- Ședința de Guvern in care urmeaza sa se adopte masurile fiscale, sub semnul intrebarii. Potrivit unor surse guvernamentale, e posibila o noua amanare a discuțiilor, in condițiile in care nu au fost primite toate avizele pe proiectele de Ordonanțe. O varianta ar putea fi și retragerea proiectelor din…

- Eșec pentru Razvan Lucescu in meciul lui PAOK la AEK Atena. S-au acordat trei cartonașe roșii. Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa AEK Atena, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Greciei. Livaja a marcat unicul…

- Premierul Mihai Tudose a cerut, miercuri, Secretariatului General al Guvernului sa pregateasca pentru saptamana viitoare o informare privind Cartierul Justitiei. "Vreau pe saptamana viitoare o informare cu Cartierul Justitiei, ca au trecut noua luni...", a declarat prim-ministrul, in debutul sedintei…