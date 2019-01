Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea a declarat marti seara, la Brasov, raspunzand unei intrebari referitoare la o posibila suspendare a lui Klaus Iohannis, ca presedintele are nevoie de o "relansare", dar suspendarea nu reprezinta o actiune in sine, ci una intermediara, care dureaza…

- Deputatul Eugen Nicolicea a declarat, marți, la Brașov, referindu-se la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, ca „nu se face suspendare de dragul suspendarii” și trebuie „calculate eforturile și vazut rezultatul”, potrivit Mediafax. Eugen Nicolicea a spus, într-o…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea a declarat marti seara, la Brasov, raspunzand unei intrebari referitoare la o posibila suspendare a lui Klaus Iohannis, ca presedintele are nevoie de o...

- Deputatul Eugen Nicolicea a declarat, marti, la Brasov, referindu-se la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, ca „nu se face suspendare de dragul suspendarii” si trebuie „calculate eforturile si vazut rezultatul”.

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Eugen Nicolicea a declarat marti seara, la Brasov, raspunzand unei intrebari referitoare la o posibila suspendare a lui Klaus Iohannis, ca presedintele are nevoie de o...

- Marian Godina a dezvaluit care sunt lipsurile cu care se confrunta ca luptator al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, atat el, cat și colegii sai. Polițistul a marturisit ca folosește un pistol fabricat in anii ‘90 care "de multe ori se blocheaza" și ca multe dintre obiectele pe care le folosește in…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 19 decembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind desfiintarea Universitatii Financiar Bancare din municipiul Bucuresti PL x 67 26.02.2018 ; Decret pentru promulgarea Legii privind desfiintarea Universitatii "George…

- In aceasta saptamana au intrat in vigoare prevederile decretului prin care Klaus Iohannis a decorat, zilele trecute, mai multe instituții de invațamant superior. Conform Decretului nr. 1127/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Invațamant, semnat in 29 noiembrie de președintele…