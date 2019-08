"Domnul presedinte refuza propunerile doamnei Dancila, iar motivele invocate sunt ilegale si constitutionale. Domnul presedinte refuza sa isi indeplineasca atributiile, anume ca in caz de remaniere sau vacantare a postului, presedintele revoca si numeste la propunerea premierului. Este o formula imperativa in Constitutie, nu daca vrea si are chef. Daca nu o face, intr-un mod motivat, inseamna ca incalca Constitutia.

Acest lucru se preteaza Curtii Constitutionale, daca este sesizata, evident. Nu stiu daca doamna Dancila o va face, dar poate sa o faca", a spus Eugen Nicolicea la Antena…