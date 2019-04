Stiri pe aceeasi tema

- „Este o propunere foarte buna. Este un om care stie procedurile, care are cunostinte juridice foarte bune, care este foarte riguros si in care tot partidul are foarte multa incredere', a declarat Liviu Dragnea, la Parlament, la finalul Comitetului Executiv National al PSD. Intrebat despre…

- Dupa ce a plecat de la Parlament, unde a avut loc sedinta Comitetului Executiv National in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader in fruntea Ministerului Justitiei, Viorica Dancila a mers direct la Palatul Victoria. De altfel, dupa ce a anuntat, la finele reuniunii conducerii…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca exista un plan II daca iohannis respinge remanierea. "Daca va intra iar in jocul asta neconstitutional, ne vom intalni din nou in coalitie si vom lua o decizie", a precizat Dragnea, care a precizat ca, in ceea ce priveste solutia remanierii guvernamentale, acesta…

- PSD i-a retras miercuri sprijinul politic ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in sedinta CEx. Eugen Nicolicea este propus sa preia portofoliul Justitiei. PSD se asteapta ca presedintele Iohannis sa refuze numirea lui Nicolicea si ia in calcul varianta restructurarii guvernului. Totusi, premierul…

- Tudorel Toader raspunde la intrebarea care framanta opinia publica in aceasta perioada: Cand va pleca de la Ministerul Justitiei? Ministrul a fost intrebat marti, la Parlament, daca va demisiona in cazul in care Senatul voteaza motiunea opozitiei impotriva sa, daca membrii Comitetului Executiv National…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat pentru G4Media.ro, dupa intalnirea de la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila: ”Nu am discutat despre demisie!”, pe fondul criticilor tot mai dure lansate de liderii PSD care il amenința cu schimbarea din funcție. Potrivit surselor G4Media.ro,…

- "Nu am discutat despre demisie!", a declarat Tudorel Toader, pentru G4media.ro, dupa discutia cu premierul Viorica Dancila. In ultima perioada, Tudorel Toader, a fost criticat de mai multi lideri PSD, nemultumiti de activitatea sa la Ministerul Justitiei. Liviu Dragnea, l-a criticat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca noile propuneri pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor vor fi stabilite marti, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, el adaugand ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, solutiile in cazul in care se depaseste…