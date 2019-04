Eugen Nicolicea: Preşedintele Iohannis a încălcat ultima decizie a CCR "Dupa cum ati vazut, domnul presedinte nu este prima data cand incalca deciziile CCR si a facut-o din nou, (...) ultima decizie a CCR in care avea niste obligatii. Nu le-a respectat. (...) A incalcat ultima decizie a Curtii cu privire la conflictul juridic de natura constitutionala privind remanierea ministrilor", a afirmat Nicolicea, la Parlament. El a spus ca presedintele Iohannis a respins propunerile "pentru ca a mai refuzat si altadata si si-a permis sa incalce in continuare Constitutia". Intrebat daca ar trebui sesizata CCR, Nicolicea a precizat ca acest lucru "urmeaza sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum ati vazut, domnul presedinte nu este prima data cand incalca deciziile CCR si a facut-o din nou, (...) ultima decizie a CCR in care avea niste obligatii. Nu le-a respectat. (...) A incalcat ultima decizie a Curtii cu privire la conflictul juridic de natura constitutionala privind remanierea…

- Premierul Viorica Dancila ia in calcul varianta de interimari la cele trei ministere ramase libere, in urma deciziei de remaniere a Guvernului. Astfel, sefa Executivului ar putea trimite la Palatul Cotroceni propuneri de ministri interimari, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins remanierea Guvernului,…

- Premierul Viorica Dancila ar fi dorit, marți, o discuție cu președintele Klaus Iohannis despre noii miniștri. Administrația prezidențiala a refuzat dialogul si i-ar fi transmis premierului ca președintele va urma sa faca un anunț asupra noilor miniștri propuși. Tensiune intre palate in privinta restructurarii…

- Sursele citate au mentionat ca discutia dintre cei doi a avut loc la finalul evenimentului desfasurat la Palatul Victoria pe tema cresterii calitatii sistemului de invatamant. Miercurea trecuta, prim-ministrul Viorica Dancila a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, miercuri, sefului statului propunerile de numire a noilor ministri de la Justitie - Eugen Nicolicea, Fonduri Europene - Oana Florea si de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni - Tit-Liviu Brailoiu. Premierul a transmis catre Administratia Prezidentiala…

- "O minte intortocheata care nu va face altceva decat sa creeze instabilitate in continuare in tara", a spus Basescu. Traian Basescu a vorbit, sambata, in deschderea discursului sau de la prezentarea candidatilor PMP la alegerile europarlamentare, despre remenierea guvernamentala. "Ce-i…

- Eugen Nicolicea, propus la justiție Eugen Nicolicea. Foto: Agerpres Premierul Viorica Dancila i-a transmis în aceasta seara președintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniștri la Justiție, Fonduri Europene și la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Totodata,…

- Totodata, premierul a transmis catre Administrația Prezidențiala propunerea de revocare a ministrului Justiției, Tudorel Toader, și demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, respectiv, ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Citeste si: Tudorel Toader,…