Eugen Nicolicea: Orban a comis o infractiune cu buna stiinta cand a facut plangerea penala de inalta tradare premierului

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, vineri, in legatura cu clasarea dosarului de inalta tradare pentru premierul Viorica Dancila, ca s-a demonstrat ca a fost "un denunt calomnios" al liderului PNL Ludovic Orban, scrie Agerpres.

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat, vineri, ca liderul PNL Ludovic Orban a comis o infractiune cu buna stiinta cand a facut plangerea penala de inalta tradare la adresa premierului, sustinand ca acesta ar trebui sa fie sanctionat. "Eu m-am mai exprimat in acest sens demult si spuneam…

- Plangerea penala facuta de Ludovic Orban, liderul PNL, impotriva Vioricai Dancila pentru inalta tradare a fost clasata de procurorii DIICOT. Orban a sesizat procurorii dupa vizita in Israel a...

- Plangerea pe care actualul lider PNL a depus-o in nume personal, in luna mai a acestui an, la adresa premierului Viorica Dancila nu a avut efectul scontat de politician, de vreme ce procurorii au dispus clasarea cauzei, stabilind ca faptele reclamate, cinci la numar, “nu exista”. Dupa ce le-a parvenit…

- DIICOT a anuntat vineri clasarea cauzei ce o viza pe Viorica Dancila si in care erau cercetate infractiuni de inalta tradare, pe motiv ca fapta nu exista. Plangerea era facuta de Ludovic Orban.

- Dosarul deschis de DIICOT dupa plangerea penala a lui Ludovic Orban, care o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, este aproape de final. SRI a raspuns oficial DIICOT si, potrivit unor surse citate de Antena 3, serviciul a transmis ca nu exista informatii cu privire la comiterea unor asemenea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, referitor la plangerea penala facuta de liderul PNL, Ludovic Orban, pentru inalta tradare, ca i a fost greu sa inteleaga o astfel de actiune, conform Agerpres.ro. "A fost greu de acceptat pentru mine, a fost greu sa accept ca poti sa alaturi un act diplomatic…