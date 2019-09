Eugen Nicolicea, lămuriri după pierderea funcţiei de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor: Eu știam... "Nu am fost schimbat. PSD a avut trei functii de vicepresedinte pana la 1 septembrie. Conform algoritmului Camerei Deputatilor, mandatul nu dureaza patru ani. Functia mea a durat pana la 1 septembrie, iar acum apartine USR-ului. Asa ca nu puteam sa o mai ocup eu, daca apartine unui alt grup. La inceputul celor patru ani de mandat, se spune fiecarui grup cate sesiune parlamentare are dreptul sa detina o anumita functie. Noi aveam doua functii pana la finalul mandatului si una pana in septembrie anul acesta. Nu ma inlocuieste nimeni, mi s-a terminat functia acolo. Am alte functii acum,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Eugen Nicolicea (PSD) va pierde cel mai probabil funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, in urma negocierilor dintre grupurile parlamentare, au zis surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO. El renunțase acum un an la șefia comisiei Juridice sa urce in conducerea Camerei. Acum Nicolicea…

- Eugen Nicolicea nu va mai fi vicepreședinte al Camerei Deputaților din partea PSD, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Funcția a fost preluata de un deputat USR, respectiv Vlad Duruș, decizia fiind validata, luni, de Biroul permanent al forului legislativ. Astfel, PSD ramane cu doi vicepreședinte…

- In locul lui Nicolicea a fost numit un deputat USR, Vlad Duruș. Decizia e deja validata de Biroul permanent. PSD mai are doi vicepreședinți, pe Florin Iordache și pe Carmen Mihalcescu. PNL are un vicepreședinte, pe Marilen Pirtea. Tot luni vor fi luate decizii cu privire la liderii…

- (update 12:00) Alexandru Motricala, numit de CSM in funcția de vicepreședinte al Judecatoriei Criuleni.(update 11:39) Andrei Mironov, propus la funcția de judecator al Curții de Apel Comrat.(update 10:52) In cadrul ședinței sunt examinate subiectele privind concursul pentru suplinirea functiei vacante…

- Reuniunea de la Bruxelles, din perioada 30 iunie - 2 iulie a avut pe agenda alegerea viitorilor conducatori ai principalelor institutii europene. „La finalul celor trei zile de negocieri intense, liderii europeni au ajuns la urmatorul acord: functia de presedinte al Consiliului European ii va reveni…

- PSD și ALDE s-au ințeles ca social-democrații sa conduca Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputaților și Senatului pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate in spațiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai.Presedinte comisiei de…

- Comisiile pentru energie, industrii si economica ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat aviz, miercuri, pentru Marian Neacsu pentru a ocupa functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), avizul fiind dat fara ca acesta sa fie prezent, conform…

- PSD a decis sa-l sustina pe Marian Neacsu, membru al partidului lui Victor Ponta, Pro Romania, pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a anuntat luni presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.