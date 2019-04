Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a a anuntat, joi, ca referendumul pe Justitie va avea doua teme: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie si interzicerea OUG in domeniul infractiunilor, pedepselor si organizarii judiciare. Seful statului a spus ca trimis catre Parlament…

- ''Am transmis Parlamentului scrisoarea privitoare la cele doua probleme de interes național, care vor fi supuse consultarii in timpul referendumului. Prima este interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție. A doua este interzicerea adoptarii de OUG in domeniul infracțiunilor,…

- Votul pe motiunea simpla „Tudorel Toader si PSD-ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie!”, initiata de PNL si USR impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost amanat cu o saptamana, deoarece sedinta de plen din Camera Deputatilor a fost suspendata din lipsa de cvorum. Deputatii PSD au…

- Deputatul PSD Ioana Bran, membru in Comisia de buget si fost ministru al Tineretului si Sportului, a declarat sambata, la Satu Mare, ca prin atacarea bugetului la Curtea Constitutionala presedintele Klaus Iohannis "loveste in romani" si face orice pentru a-si asigura al doilea mandat. "Tocmai…

- Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca ii face plangere penala presedintelui Klaus Iohannis, pentru abuz in serviciu, dupa refuzul de a o numi in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale. Seful statului are, potrivit Constitutiei, imunitate, astfel ca, pentru fapte penale de drept comun, raspunde dupa…

- USR îi cere președintelui Klaus Iohannis sa convoace de urgența referendumul pe justiție, criticând decizia Curții Constituționale privind protocoalele dintre pacrhete și SRI. USR mai susține ca decizia CCR ar putea sta la baza unei noi inițiative legislative PSD-ALDE care sa duca la nulitatea…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat sambata, pentru Mediafax, ca va propune conducerii PSD o inițiativa legislativa care sa introduca termene de aplicare a deciziilor CCR și care sa explice sintagmele hotararilor Curții, in contextul acțiunilor președintelui Klaus Iohannis legate de remaniere.…