Eugen Nicolicea: Eliminarea presedintelui din numirea conducerii Inaltei Curti respecta decizia CCR si standardele Comisiei Europene privind independenta sistemului judiciar

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a declarat miercuri ca eliminarea totala a presedintelui din numirea conducerii ÎCCJ coincide cu motivarea CCR si cu standardele impuse de Comisia Europeana cu privire la independenta

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele comisiei Juridice din Camera Deputatilor, a declarat miercuri ca eliminarea totala a presedintelui din numirea conducerii ICCJ coincide cu motivarea CCR si cu standardele impuse de Comisia Europeana cu privire la independenta sistemului judiciar. De asemenea, …

- Cresterea economica a Romaniei risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale, constata Comisia Europeana, avertizand ca recentele modificari risca sa submineze independenta justitiei, iar coruptia, persistenta la toate nivelurile, ramane un obstacol pentru activitatile de afaceri.

- Deputatul PSD, Liviu Pleosoianu, sustine ca liderul european Frans Timmermans a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania si a anuntat ca va depune sesizare oficiala la forul european.

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a efectuat o vizita in Romania, in cursul saptamanii trecute. Deputatul PSD, Liviu Pleoșoianu, susține ca oficialul european a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania și a anunțat ca va depune sesizare…

- Numarul doi din Comisia Europeana, Frans Timmermans, i-a avertizat pe politicieni ca Romania risca sa faca pasi inapoi in ceea ce priveste independenta Justitiei. In plus, oficialul a aratat ca Romaniei s-ar putea sa nu-i fie ridicat Mecanismul de Cooperare si Verificare nici in 2019.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, la Bucuresti, ca el a fost cel care a adus de fiecare data in discutiile cu oficialii romani Directia Nationala Anticoruptie si i-a spus liderului PSD Liviu Dragnea ca social-democratii ar trebui sa fie preocupati in primul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca nu a existat, "in mod realist", nicio actiune care sa stirbeasca independenta Justitiei. El a precizat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care se afla joi intr-o vizita…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a devoalat joi seara despre temele pe care le-a abordat la intalnirea cu Frans Timmermans. Președintele PSD a declarat ca a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene despre legile justiției, despre ridicarea MCV, dar și despre modificiarea Codurilor Penale din Romania.…

- Jurnalistii Digi24 au obtinut o inregistrare cu o parte a dialogului purtat de vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, si parlamentarii din Comisia speciala condusa de Florin Iordache, printre aceștia numarandu-se Eugen Nicolicea, Robert Cazanciuc, Ioan Cupșa, Marton Arpad, Stelian Ion…

- Raportul elaborat de ministerul Justitiei pe activitatea DNA a fost unul dintre subiectele controversate discutate de prim-vicepresedintele Comisiei Europene. Frans Timmermans sustine insa ca verificarile de acest gen ar trebui facute de magistrati si nu de Guvern, pentru a se asigura independenta…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile publice din ultima vreme la adresa justitiei creeaza o imagine negativa Romaniei. Totodata, numarul 2 din Comisia…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Polonia va elabora si ii va transmite Comisiei Europene un ghid cu informatiile necesare referitoare la reforma sistemului judiciar, documentul urmand a fi finalizat pana la vizita pe care premierul Mateusz Morawiecki o va efectua la Bruxelles, la 8 martie, a anuntat sambata ministrul de externe polonez…

- Deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, reactioneaza dupa propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de declansare a procesului de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie DNA . Deputatul USR apreciaza ca cel mai grav aspect in ceea…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Comisia Europeana a reacționat dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a inițiat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei…

- Uniunea Salvati Romania a reactionat dupa Tudorel Toader a anuntat ca propune revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, acuzand ca actiunile ministrului “sunt o dovada de atentat la independența sistemului judiciar din Romania”. USR condamna “decizia politica” luata de Toader și cere…

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Miscarea civica Initiativa Romania a trimis tuturor europarlamentarilor, dar si Comisiei Europene un raport privind evenimentele care au avut loc in Romania in ultimul an, in perspectiva dezbaterii care urmeaza sa aiba loc miercuri in PE in legatura cu situatia statului de drept din tara noastra.„Ca…

- Aflat de-a dreapta sefului Comisiei Europene, presedintele s-a declarat decis sa faca tot ce ii sta in putere, din postura de prim om in stat, pentru a pastra independenta justitiei. “Personal, sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi, in varianta cea…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene, imbunatatirea conditiilor din…

- Comisia Europeana doreste reforme care sa asigure justitiei o mai mare independenta, o functionare mai buna si o mai mare incredere din partea opiniei publice, potrivit comisarului european. Evolutiile din Romania pot genera preocupare ca lucrurile nu se indreapta in directia potrivita, a…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, într-o interventie la televiziune de știri, ca în acest moment "Comisia Europeana bate câmpii", referitor la scrisoarea semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, și Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, raspuns printr-o scrisoare dura la criticile exprimate de președintele și prim-vicepreședintele Comisiei Europene la adresa Parlamentului Romaniei, pe tema modificarilor legislative din domeniul justiției.Vezi…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Intr-o scrisoare semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, forul executiv al UE avertizeaza Romania de riscul regresului, spunand ca va analiza modificarile privind legile justiției și Codurile penale. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. ‘Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa…

- CE se declara ingrijorata de "independența sistemului judiciar romanesc" Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: ec.europa.eu. Comisia Europeana cere Parlamentului României sa regândeasca modificarile din justitie. "Independenta sistemului judiciar…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie. "Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Modificarile la legile justiției, trimise ambasadelor Florin Iordache transmite ambasadelor textul tradus al celor trei legi noi care vizeaza Justitia: Modificarile, adoptate pentru a raspunde problemelor sistemului judiciar. Presedintele Comisiei pentru legile Justitiei, deputatul PSD Florin…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Aceasta decizie ''apasa inutil asupra relatiilor noastre, ceea ce risca sa faca dificila constructia intelegerii si a increderii reciproce intre Varsovia si Bruxelles'', mentioneaza comunicatul diplomatiei poloneze, publicat la scurt timp dupa anuntul executivului comunitar.Comisia Europeana…

- "PNL a finalizat contestatiile la CCR pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei agentii in perioada 2007 - 2013 de catre parlamentari ai Romaniei. Practic, faradelegea PSD a marcat intr-un mod nemaiintalnit…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Eugen Nicolicea, deputat PSD și unul dintre parlamentarii care au propus mai multe amendamente la legile Justitiei, a fost intrebat, de un reporter al Digi 24, unde și cand a absolvit Facultatea de Drept.Deputatul PSD a refuzat dialogul și l-a amenințat pe jurnalist ca, daca mai insista pe…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declarațiile ministrului Justitiei despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmațiile acestuia au afectat independența sistemului judiciar, spun surse oficiale pentru Libertatea.ro…

- CSM a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au spus surse din CSM, pentru Agerpres. Decizia ar fi fost luata cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”impotriva”. In 26 septembrie, Laura Codruța Kovesi a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul 'Belina' si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- Biroul pentru informare publica al Camerei Deputatilor a refuzat sa spuna la ce Universitate a absolvit Dreptul deputatul PSD Eugen Nicolicea, pe motiv ca Legea privind liberul acces la informatiile publice este aplicabila doar institutiilor, nu si persoanelor fizice. In CV-ul publicat pe site-ul Camerei…

- "Magistratii sunt parte a societatii care, dincolo de statut, atunci cand au nemultumiri si atentioneaza asupra unor iminente si majore disfunctii de sistem, prin initierea unor reglementari, trebuie sa le faca cunoscute prin modalitati care sa nu afecteze profesia, prestigiul, interesele pentru…