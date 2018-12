Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Catalin Golofca, cel care prin golul sau din minutul 33 a decis soarta celor trei puncte puse in joc in partida dintre Sepsi OSK Sf. Gheorghe și FC Botoșani, a declarat la finalul duelului ca daca și gruparea moldava ar avea in duelurile de acasa susținerea pe care o are Sepsi, ar fi mult…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat dupa victoria obținuta la limita de elevii sai la Sf. Gheorghe cu Sepsi, scor 1-0, ca succesul a fost obținut cu șansa. „A fost un joc foarte greu. Sepsi e o formatie foarte buna, pozitia lor nu este intamplatoare. Trebuie sa recunoastem…

- Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a declarat la conferința de presa premergatoare duelului pe care elevii sai il vor susține astazi pe teren propriu cu FC Botoșani ca echipa pregatita de Liviu Ciobotariu este una pericoloasa. „Suntem dupa un joc foarte important…

- Tehnicianul FC Botoșani, Liviu Ciobotariu a dezvaluit ca, dupa duelul cu oltenii de luni, scor 2-1, echipa sa a ieșit șifonata și s-ar putea sa nu conteze in meciul cu Astra pe serviciile lui Lossemie Karaboue și a lui Andrei Dumitraș, cei doi acuzand probleme medicale. „Punctele pe care le-am obtinut…

- Liviu Ciobotariu – antrenorul principal al FC Botoșani – a declarat intr-o conferința de presa ca se așteapta la o partida extrem de dificila, luni, pe „Municipal”, cu Universitatea Craiova. Tehnicianul a afirmat ca a vorbit foarte mult cu noii sai elevi de cand a preluat echipa și le-a cerut acestora…

- Eugen Neagoe, tehnicianul lui Sepsi, a comentat victoria spectaculoasa reușita de echipa sa pe terenul fostei campioane Viitorul, scor 3-2. "A fost o victorie foarte frumoasa, i-o dedic lui Istvan Fulop (n.r - jucator care a absentat din cauza unei accidentari). Ne lipsește pentru o perioada indelungata…

- FCSB Football Club leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 11th round the matches of which took place Friday to Monday: Here are the results: CSM Politehnica Iasi - FC Viitorul Constanta 1-2 (1-2) Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-1 (1-1) AFC…

- Sepsi a egalat la puncte liderul FCSB, dupa victoria pe care a obținut-o la scor de neprezentare, 3-0 la Chiajna cu Concordia. La finalul partidei, tehnicianul celor de la Sepsi Eugen Neagoe a declarat ca se gandește la titlu in acest an. „Eu imi doresc sa castig campionatul, chiar daca stiu ca e foarte…