Eugen Neagoe este de astazi noul antrenor principal al A.F.C. Hermannstadt! Tehnicianul in varsta de 52 de ani a ocupat in trecut funcția de antrenor secund la Echipa Naționala de Fotbal a Romaniei și a antrenat ca principal pe Pandurii Tg.Jiu, Politehnica Iași, Sepsi Sf. Gheorghe și Dinamo București. De asemenea, Eugen Neagoe a fost un fotbalist cu 165 de meciuri jucate in prima divizie, cu peste 30 de goluri marcate ca varf de atac. Acesta are in palmares doua Cupe ale Romaniei ca jucator. Neagoe va prelua banca tehnica a A.F.C. Hermannstadt incepand de saptamana viitoare, dupa meciul din deplasare…