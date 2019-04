Eugen Neagoe după înfrângerea cu FCSB - Problemele de lot nu sunt o scuză Tehnicianul echipei Sepsi, Eugen Neagoe, a declarat luni seara, dupa meciul cu FCSB, pierdut cu scorul de 0-2, ca a avut probleme de lot inaintea acestui joc, dar aceasta nu este o scuza. El a mentionat ca in prima repriza Sepsi a jucat de la egal la egal cu FCSB potrivit news.ro. Am avut probleme inainte de joc, Vasvari s-a accidentat, am avut si alti jucatori accidentati, dar asta nu este o scuza, mi-am dorit foarte mult sa castigam. Am facut o prima repriza buna, n-am fost cu nimic inferiori FCSB-ului, dar repriza a cei de la FCSB au reusit sa marcheze. Sunt foarte suparat”, a spus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

