Eugen Neagoe a ajuns in aceasta situatie deoarece a consumat excesiv de multa cafea si tigari, au dezvaluit medicii de la Spitalul Floreasca.

Antrenorul va ramane in spital si in zilele urmatoare pentru analize, dar starea sa este buna in momentul de fata. Totusi, medicii i-au transmis ca timp de 6 luni trebuie sa stea departe de fotbal.

Fibrilatia ventriculara, diagnosticul oficial al lui Eugen Neagoe, reprezinta o tulburare foarte grava a ritmului normal al inimii (care…