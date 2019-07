Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Dinamo este stabil dupa ce medicii l-au ingrijit la Spitalul Floreasca. Eugen Neagoe a facut infarct in timpul partidei cu Craiova si doar interventia prompta a medicilor de pe Ambulanta a evitat o noua tragedie in fotbalul romanesc.

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, a suferit o sincopa duminica seara, in timpul partidei cu Universitatea Craiova, din cadrul etapei a II-a a Ligii I. A fost nevoie de interventia medicilor de pe ambulanta aflata la Arena Nationala pentru a-i acorda primul ajutor.

- Clipe de groaza in minutul 25 al meciului Dinamo – Craiova. Eugen Neagoe s-a prabusit din cauza unei crize cardiace si a fost resuscitat in ambulanta. UPDATE 22:00: Conform unor informații de ultim moment de la Spitalul Floreasca, starea lui Eugen Neagoe s-a ameliorat, s-a depașit faza critica, antrenorul…

