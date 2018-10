Stiri pe aceeasi tema

- Transportul public de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov va fi suspendat, incepand cu data de 31 octombrie, din cauza faptului ca nu mai exista nicio autoritate care sa reglementeze aceasta piata, informeaza Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania. Totodata,…

- In primul rand, experienta statului roman in implementarea unor parteneriate public-private este aproape inexistenta, fara nici un succes notabil. Singurele exemple reusite sunt ale administratiilor locale din Transilvania conduse de primari liberali. Insa, la nivel guvernamental, acolo unde nici macar…

- Comisarul european le-a transmis colegilor de partid de la Bucuresti ca nu mai accepta „insultele Guvernului la adresa muncii" sale. Ea a reiterat ca institutia de la Bruxelles s-a oferit sa finanteze constructia autostrazii Iasi - Targu Mures, dar executivul roman nu este interesat de investitie. Prin…

- Condițiile generale in care va funcționa programul Start-up Nation 2018 au fost publicate recent in dezbatere publica, lansarea sesiunii de depunere a proiectelor fiind estimata pentru inceputul lunii noiembrie 2018. Principalele modificari aduse schemei de finanțare vizeaza felul in care punctajul…

- NASA a anunțat noul sau plan de explorare spațiala. Este un proiect foarte ambițios, care prevede o noua misiune cu astronauți pe Luna, in urmatorii 10 ani, dar și trimiterea primilor oameni pe Marte, peste aproximativ 20 de ani. Astea sunt obiectivele stabilite pentru Agenția Spațiala Americano de…

- Presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, a declarat pentru Libertatea ca inițiativa aparține asociației. Tragedia din Colectiv a scos in evidența lipsurile in ceea ce priveste tratarea si ulterior, recuperarea pacientului ars. Din acest motiv am inițiat un proiect de lege prin care ziua…

- S.C. Publitrans 2000 S.A. deține un parc auto alcatuit din 70 de autobuze, an de fabricație 2015, cu norma de poluare Euro 6, dotate cu instalatie de climatizare și camere de supraveghere video si 15 autobuze fabricate in anul 2003, respectiv 2005, cu norma de poluare Euro 3, fara instalatie de supraveghere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, face completari despre tentativa de asasinare la adresa sa, fara a parea credibil. ”Simțeam ca sunt filat, începusem sa ma uit mereu în spate, am început sa observ indivizi care ma priveau cu insistența, ca sa…