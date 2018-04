Eugen Carpov despre ce-a de a VI-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Parlamentului European va participa, maine, la Chișinau in cadrul celei de-a VI-a Reuniuni a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova. Ședința de lucru va fi co-prezidata de liderul Grupului Parlamentar Popular European, Eugen Carpov, și de eurodeputatul Andi Cristea.

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu europarlamentarii din Comisia pentru Afaceri Externe și Comisia pentru Bugete, care se afla in vizita de lucru in Republica Moldova, in perioada 3-6 aprilie curent. Scopul vizitei este de a evalua nivelul de implementare a Acordului de Asociere…

- Coraportorii Comisiei de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, Egidijus Vareikis și Maryvonne Blondin, se vor afla in Republica Moldova in perioada 2-5 aprilie curent. Oficialii europeni vor evalua gradul de onorare a obligațiilor și angajamentelor asumate de Republica Moldova…

- Parlamentul a indeplinit condițiile pentru asistența macrofinanciara stipulate in Memorandumul de ințelegere intre UE și Republica Moldova.Anunțul a fost facut la ședința Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeana, prezidata de președintele Parlamentului Andrian Candu.

- Luxemburg a decis sa-și recheme ambasadorul de la Moscova. În același timp, ministrul luxemburghez de Externe a anunțat ca țara sa nu intenționeaza sa expulzeze nici un diplomat rus. Ieri, și guvernul de la Sofia a decis sa-și recheme ambasadorul de la Moscova. Începând…

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit, marți, pe Andrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, aflat la București cu ocazia participarii la ședința solemna a Parlamentului Romaniei dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. In cadrul intrevederii,…

- CHIȘINAU, 27 mar — Sputnik, Feodor Larionov. În scena finala a filmului, personajul lui Willis le striga "Moldova suks!" ostașilor moldoveni ce-l urmaresc și de la care a furat o bomba nucleara. Le mulțumim pentru o astfel de apreciere. Desigur, este vorba de o comedie, însa…

- "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a Constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut…

- Deputatul socialist Grigore Novac se insoara in aceasta primavara. Nunta va avea loc la 21 aprilie curent, iar aleasa sa este Anișoara Gurițescu. Potrivit informațiilor de pe rețelele de socializare,Anișoara Gurițescu are 25 de ani, a studiat la Institutul de Relații Internaționale din Moldova și la…

- Adrian Candu tempereaza avantul de unire al liderilor Parlamentului din Romania: Moldovenii isi doresc un stat independent, dar sunt tendinte”, a spus președintele Parlamentului Republicii Moldova, dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au anunțat, de la tribuna plenului reunit, ca țara noastra…

- Senatul Universitatii „Stefan cel Mare" Suceava (USV) a hotarat conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. habil. academician Grigore Belostecinic, rector al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. Titlu este acordat pentru contributiile ...

- La aniversarea Centenarului unirii Basarabiei cu Romania, Claudia Boghicevici, vicepreședintele Consiliului Judetean Arad a inițiat realizarea unui Memorandum de susținere a romanilor de peste Prut de catre Consiliul Judetean Arad. Documentul va fi prezentat consilierilor județeni in cadrul ședinței…

- Alcoolul și consumul excesiv de bauturi alcoolice fac din oameni neoameni. O dovedește și Harta consecințelor consumului de alcool pentru anul 2017, elaborata in premiera in Republica Moldova de catre Direcția Generala Securitate Publica a Inspectoratului General al Poliției. Astfel, anul trecut, au…

- Prim-vicepreședintele PPEM și liderul Grupului Parlamentar Popular European, Eugen Carpov, a fost ales cu votul majoritații deputaților in funcția de copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana. Astfel, Eugen Carpov, va prezida ședințele Comitetului alaturi…

- Sentinta a fost pronuntata de Judecatoria Chisinau, sediul Rascani. Ancheta care l-a vizat pe Iurie Bolboceanu a fost efectuata de catre procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale in comun cu colaboratorii Serviciului de Informatii si Securitate…

- Presedintele Delegatiei Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova, Andi Cristea, menționeaza ca președintele, Igor Dodon, are numeroase limitari constituționale și in consecința nu are la dispoziție prea multe instrumente pentru a le da oamenilor ceea ce a promis in campanie.

- Acordul de Asociere semnat de Republica Moldova si Uniunea Europeana, care il cuprinde si pe cel de Liber Schimb, aduce rezultate pozitive economiei moldovenesti. Implementand proiectele prevazute de acord pentru sustinerea Republicii Moldova, se creeaza locuri de munca, cresc exporturile catre statele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a prezidat, la 26 februarie 2018, reuniunea Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova (GAERM). La reuniune, organizata la Bruxelles, in marja Consiliului Afaceri Externe, a participat, in calitate de invitat principal, Tudor Ulianovschi,…

- Congresul Statelor Unite ale Americii ar putea vota un document de susținere a țarii. Congresmanii David Price și Pete Olson, au inregistrat astazi o rezoluție, care presupune intensificarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integritații teritoriale a țarii noastre.

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru integrare europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat intr-o vizita la Bucuresti. Cu acest prilej, ministrul Afacerilor Externe a reiterat sprijinul constant si ferm al Romaniei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Cei doi…

- Republica Moldova a inregistrat progrese in implementarea prevederilor Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeana ce vizeaza crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzator (DCFTA). Acest fapt a fost menționat de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii in cadrul Reuniunii…

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- Republica Moldova nu a respectat recomandarile Comisiei de la Veneția și OSCE in masura in care sa se poata spune ca ele au fost respectate ca atare. De aceea in relațiile moldo-comunitare au aparut pe parcursul anului trecut unele aspecte noi sub forma condițiilor politice pentru acordarea asistenței…

- Acordul de Asociere și Acordul de comerț liber cu UE au creat premise unice pentru dezvoltarea și extinderea exportului de zahar in țarile Uniunii Europene. Republica Moldova cu succes valorifica cotele la export de zahar pe piața UE.

- [citeste si] El a spus ca Georgia a realizat o serie de progrese remarcabile in ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere, reprezentand, in acest moment, exemplul de urmat pentru Republica Moldova. "M-am intalnit cu Tamar Khulordava, președinta Comisiei pentru integrare europeana…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- La Chisinau a avut loc cea de-a 29-a Reuniune a Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenta la Frontiera in Republica Moldova si Ucraina (EUBAM). In cadrul reuniunii s-a aprobat Raportul de activitate al Misiunii pentru perioada mai-noiembrie 2017. Consiliul a salutat prelungirea mandatului…

- Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenta la Frontiera in Republica Moldova si Ucraina (EUBAM) s-a intrunit in cea de-a 29 reuniune. Evenimentul a fost gazduit de catre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene la Chisinau.

- Ultimele evoluții inregistrate de Republica Moldova in implementarea Acordului de Asociere la capitolul siguranța alimentara și sanatate publica au fost discutate la Bruxelles, in cadrul unei intrevederi dintre viceprim-ministrul Iurie Leanca și Comisarul European pentru

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o discuție telefonica cu prim-viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltarii Economice și Comerțului din Ucraina, Stepan Kubiv. În cadrul convorbirii, miniștrii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale,…

- Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, susține o conferința de presa. Dansul a spus ca subiectul principal va fi regimul liberalizat de vize, amintind despre mai multe evenimente politice. „Anul 2015-2016, Republica Moldova s-a aflat in cea mai mare criza, astfel, europenii au facut Republicii…

- Deputații își reiau de astazi, 15 ianuarie, activitatea în comisiile parlamentare. Potrivit unei dispoziții semnate de catre președintele Parlamentului, Andrian Candu, sesiunea de primavara-vara a Parlamentului va începe pe 1 februarie și nu va depași sfârșitul lunii iulie.…

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut astazi o întrevedere cu seful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko. Oficialii au discutat despre agenda europeana a Republicii Moldova, implementarea Acordului de Asociere…

