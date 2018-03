Eu, Putin. Liderul de la Kremlin este unul dintre cei mai puternici oameni

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- "Liderul de la Chisinau nu este autonom si nici nu respecta statutul oficial pe care il are", a spus unul dintre edilii moldoveni care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Zilele trecute, la o ceremonie oficiala, primarul Vitalie Salari l-a criticat dur pe Igor Dodon in cadrul unui…

- SUA a impus sancțiuni impotriva a 19 ruși, acuzandu-i de implicarea in alegerile prezidențiale din 2016 și presupuse atacuri cibernetice, scrie BBC News. Printre cei 19 sunt și cele 13 persoane și companii fața de care procuroru special al Departamentului de Justiție Robert Mueller a formulat acuzații…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca presedintele Klaus Iohannis este unul dintre „beneficiarii statului paralel“. Social-democratul a precizat ca „statul paralel“ a bagat oameni in puscarie si ca e format din procurori, oameni din serviciile secrete, din SPP, dar persoane din mediul…

- O noua arma nucleara a fost testata duminica de admnistrația de la Kremlin. Racheta hipersonica Kinjal este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, dupa cum au anunțat autoritațile ruse.

- Astazi se implinesc 100 de ani de la primul caz de imbolnavire cu gripa spaniola, pandemia care a rapus cel putin 50 de milioane de oameni in intreaga lume. In total, in anii 1918-1919, virusul a afectat a treia parte din populația globului.

- Cel putin 25 de oameni au murit, marti, in urma unui accident rutier ce a avut loc in districtul indian Bhavnagar, situat la aproximativ 150 de kilometri de orasul Ahmebadad, au anuntat autoritatile locale, informeaza Le...

- Avertizand, in plina campanie electorala, ca Rusia dispune de o panoplie de noi si invincibile rachete, liderul de la Kremlin reia un mijloc de santaj folosit altadata de liderii URSS. In 1 martie, intr-un discurs in tonalitatea celor pronuntate de Stalin sau Hrusciov in anii cei mai tensionati ai Razboiului…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.)…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Cel putin 35 de persoane au murit miercuri in Peru dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia, potrivit France Presse.Bilantul de pana acum al accidentului de autocar este de 35 de morti si…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Trei kamikaze s-au aruncat în aer într-o piata de peste din Konduga, în nord-estul Nigeriei, ucigând cel putin 19 persoane, într-un atentat imputat Boko Haram, au anuntat sâmbata militiile locale care

- Incidentul armat a avut loc miercuri la ora 7.15 (14.15, ora Romaniei) in apropierea uneia dintre intrarile in sediul Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA), in Fort Meade, Maryland, potrivit Daily Star. Presupusul autor al atacului a fost retinut. Printre persoanele ranite se numara…

- Inca un cutremur puternic in Taiwan, la o zi dupa seismul in care au murit cel puțin șase oameni și a ranit peste 250. Cutremurul de miercuri a avut o magnitudine de 5,7 pe scara Richter și s-a produs la 24 de ore dupa ce de 6,4 care s-a produs pe coasta de est a insulei, scrie Daily Mail. Intre timp,…

- Cel puțin patru oameni au murit și inca 250 au fost raniți in urma cutremurului devastator de ieri din Taiwan. Inca 140 de localnici au fost dați disparuți, dupa ce mai multe cladiri, printre care și trei hoteluri, s-au prabușit in timpul seismului de 6,4 grade.

- Dodon ar trebui sa fie tare mandru deoarece inainte de startul pentru alegerile prezidentiale din Rusia, liderul de la Kremlin a impanzit Moscova cu afise in care apare un slogan asemanator cu cel de pe panourile lui Igor Dodon.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Facebook a anuntat ca WhatsApp a atins cifra de 1,5 miliarde de utilizatori lunar, informeaza news.ro.Un miliard si jumatate de utilizatori lunar are cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori…

- Tragedie uriașa în statul indian West Bengal: un autobuz plin cu pasageri a plonjat într-un râu, forțele de salvatori au intervenit mult prea târziu și cel puțin 45 de oameni și-au pierdut viața.

- Veste proasta pentru mii de polițiști! Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca urmare a intrarii in vigoare a Legii salarizarii. Ba chiar, acestea vor scadea. Președintele…

- Cel puțin 12 oameni au murit, marți dimineața, in urma unui atentat cu mașina capcana in Yemen.Atentatul cu bomba a avut loc in zona de sud-estul Yemenului, la un punct de control deținut de forțele locale susținute de Emiratele Arabe Unite, anunța Reuters pe site-ul propriu.

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- 37 de oameni au murit intr-un incendiu de la un spital din Coreea de Sud. Peste 70 de oameni sunt raniți. Focul ar fi inceput in secția de urgența din spitalul Sejong, din sud-estul orașului Miryang.

- Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene…

- Desi au asteptat cu nerabdare sa ninga, locuitorii Capitalei au cam intrat in cheltuieli, odata cu prima zapada. Asta deoarece taximetristii au profitat de timpul de afara si au majorat substantial preturile.

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters.Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico, scrie agerpres.ro.…

- Liderul de la Kremlin este unul din suporterii de lung parcurs al pastrarii lui Lenin in mausoleul in care a fost expus dupa moartea sa. Cu timpul, insa, s-au inmultit elementele care ar putea duce la implinirea profetiei lui Gorbaciov de acum un deceniu, potrivit careia "il vom ingropa pe Ilici".

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Presedintele Federatiei Ruse a comparat mumia fostului lider bolsevic Vladimir Ilici Lenin, expusa la mausoleul din Piata Rosie (Moscova), cu moastele sfintilor crestinatatii. Cinismul liderului de la Kremlin nu are limite. Intr-un interviu pentru filmul documentar Vaalam, din care postul Russia 1 a…

- UDMR și partidele extremiste maghiare trebuie sa ii mulțumeasca premierului Mihai Tudose, pentru nesperata publicitate – negativa, e drept, dar publicitate – facuta promovarii autonomiei teritoriale, dorite cu disperare de maghiari. ”Daca steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toți vor…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- In Rusia s-a incheiat procedura de depunere de documente la Comisia electorala centrala. Pe lista s-au inscrie 67 de persoane (21 din partea partidelor, 46 independenti) care doresc sa intre in confruntarea electorala...

- Liderul de la Kremlin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul ortodox pe rit vechi asistand la un serviciu religios intr-o biserica din Sankt-Petersburg, unde a fost botezat tatal sau. ”Aceasta sarbatoare ofera bucurie și speranța milioanelor de credincioși și ii readuce la sursele spirituale dar și…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Fostul presedinte american Barack Obama a dezvaluit care sunt melodiile si cartile sale preferate din anul 2017. Piesa muzicala „Mi Gente”, interpretata de J Balvin si Willy William, deschide una dintre cele doua liste, care mai include cantece ale unor artisti precum Jay-Z, Beyonce, DJ Khaled si Kendrick…

- Așa cum era de așteptat, 2018 se anunța un an complicat pentru Justiție. Va debuta cu acțiunea de demitere a șefei DNA, care va fi însa un demers mult mai greu de realizat decât își doresc inițiatorii, spune consultantul politic

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie in…

- A trecut si Craciunul si ne pregatim sa-l intampinam pe 2018. Fiecare are un gand, o dorinta, o neimplinire si o forma de dor cenzurat. Sa ne fie mai bine, sa fim mai buni, sa traim mai bine, sa ne bucuram si sa respiram fericire. Cerem putin si primim ce nu depinde de noi. Daca lumea ar fi mai calda…

- Va propunem un test de cultura generala ce are ca tematica limbile oficiale vorbite in diferite tari ale lumii. Ne puteti scrie la sectiunea comentarii cate raspunsuri ati stiut din cele 10 intrebari.

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a participat la un meci de hochei pe gheata, alaturi de vedete ale acestui sport, in noaptea de vineri spre sambata, in Piata Rosie din Moscova, relateaza AFP, citata de...

- Un incendiu puternic a cuprins o sala de fitness din orașul sud-coreean Jechean. Cel puțin 28 de oameni au murit, cei mai mulți dintre ei aflandu-se in sauna in momentul in care a izbucnit focul, scrie libertatea.ro.

- Clipe de groaza in centrul metrolopei australiene Melbourne, dupa ce o masina 4x4 a intrat in multime, lovind cel putin 16 oameni, relateaza Herlad Sun. Potrivit celo mai noi informatii, doi suspecti au fost arestati.

- Liderul PAS, Maia Sandu, a venit cu o reacție dupa ce democratul Vlad Plahotniuc a anunțat despre noua componența a Guvernului. Potrivit dansei, remanierea guvernamentala arata ca Partidul Democrat nu are cadre suficiente sa demareze reformele necesare pentru oameni.