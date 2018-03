Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatal lui, originar din Romania, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului…

- Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.Citeste si: Sorin Ovidiu Vantu, OSANALE pentru Putin, dupa succesul in alegeri: 'Grație lui, Rusia inspira…

- Tendinta de crestere se observa si in ceea ce priveste viteza medie de upload pentru serviciile mobile, de la 8,60 Mbps in primul semestru al anului trecut la 9,49 Mbps (+10-) in cel de-al doilea semestru. Viteza medie de upload pentru serviciile fixe ramane aproximativ constanta, la 92,77 Mbps. ANCOM…

- Simona Halep (Romania, 1 WTA) a suferit sambata dimineata una dintre cele mai dure infrangeri ale carierei: 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinale la Indian Wells.Daria Kasatkina (Rusia, favorita 20) - Naomi Osaka este finala de la Indian Wells, potrivit Mediafax. Rusoaica…

- Daca Dobrogea a avut, cat de cat, sansa unei Constitutii noi, cum este cea de la 1880, pentru Romania se punea tot mai acut problema revizuirii Constitutiei de la 1866, care se dovedea depasita de starea de lucruri peste care trecusera 17 ani. Chiar daca fusese revizuita la 1879, Constituanta de la…

- Cele 13 persoane erau ascunse in cinci microbuze care veneau din Turcia. Drumul le-a fost intrerupt de politistii de frontiera romani si bulgari in punctul de trecere de la Negru Voda din Constanta, informeaza stiri.tvr.ro. Cei 13, impreuna cu soferii, ...

- La dezbaterea motiunii pe Educatie, intr-o declaratie politica, deputatul de USR Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a facut o diagnoza a problemelor din invatamantul romanesc. O guvernare haotica, spune aleasa de Bistrita-Nasaud, cu trei ministri care s-au perindat la conducerea Ministerului Educatiei,…

- Cel mai bine clasata dintre institutiile romanesti este Universitatea de Arte George Enescu la Sectia arta si design. Universitatea ieseana se afla in acest top in primele 200 de institutii de invatamant din lume (locurile 151-200). „Institutiile romanesti au avut o prezenta constanta in clasamentul…

- Romania se menține pe poziția 25, la egalitate cu Grecia, in raportul anual privind indicele de percepție a corupției, elaborat de organizația Transparency Internațional.Raportul anual privind indicele de perceptie a coruptiei, elaborat de TI, realizeaza un clasament al gradului de coruptie…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Fostul premier Victor Ponta critica prietenia lui Liviu Dragnea cu Viktor Orban, premierul Ungariei, dupa ce acesta din urma a inclus Romania intr-o alianta contra Occidentului. Ponta critica si relatia lui Dragnea cu premierul Israelului, sustinand ca Romania ar urma sa vanta hidroelectrica unor…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Traian Basescu i-a transmis lui Klaus Iohannis ca ar fi procedat altfel in 'razboiul' iscat intre PSD și DNA. "Solicitam sa particip la ședința CSM și ceream Inspecției Judiciare sa declanșeze imediat o ancheta", a spus fostul președinte la Romania TV."Intervenția mea nu are rolul de a arata…

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Deputatul Victor Paul Dobre, vicepresedinte la nivel regional al PNL, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca are un proiect pentru modificarea administratiei publice, atat la nivel central, cat si local, spunand ca aceasta a fost creata la mijlocul anilor ’60 si…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Anna Andronache, eleva din Târgoviște ale carei mesaje au devenit virale pe Facebook dupa ce a criticat sistemul de învațamânt, spune ca a fost învinsa de sistem și ca, împreuna cu parinții ei, pleaca din România. Este vorba de Anna Andronache, eleva la Școala…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Romaniei se ridica la 97,2 milioane de dolari, potrivit casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) in procesul cu gigantul american de la Camera Internaționala de Comerț…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, astazi, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Noile casti Plantronics care dispun de tehnologie Dolby Atmos, RIG 400 si RIG 500E, sunt disponibile acum in Romania. Cele doua modele dispun de un cod unic de utilizator pentru activarea Dolby Atmos pentru casti, fara niciun cost suplimentar. Dobly Atmos ofera un sunet puternic, complet, care vine…

- Fenomen spectaculos, surprins la finalul saptamânii trecute, în Prahova. Este vorba de un curcubeu, care a rasarit pe cer, în satul Conduratu, comuna prahoveana Baba Ana. Fenomenul s-a produs pe fondul încalzirii temperaturii, dupa ploaia cazuta în noaptea precedenta.…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Cum in partea de sud-est a tarii se concentrau terenurile cele mai fertile, comunistii au rearanjat geografia: au inclus in regiunea Constanta un raion rodnic din Baragan, iar pe cel mai sarac raion din Tulcea l-au lasat Galatiului.

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Astfel, Principesa Margareta s-a implicat activ in societatea romaneasca imediat dupa caderea regimului comunist, fiind totodata singura care a avut o implicare permanenta in Romania. „Principesa Margareta, imediat dupa caderea comunismului, in ianuarie 1990, a venit in Romania cu un convoi…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Simona Halep – Destanee Aiava, in primul tur de la Australian Open. Liderul WTA vrea titlul la Melbourne. Programul romanilor. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu SIMONA HALEP (1) – Destanee Aiava IRINA BEGU – Ekaterina Makarova (31) SORANA CIRSTEA – ?? MONICA NICULESCU – ?? MIHAELA BUZARNESCU…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- Un pensionar din Vaslui, suparat pe sistemul medical din țara in care a avut "norocul" sa se nasca, a scris cateva randuri in care povestește pe larg cateva dintre experiențele sale la ușile doctorilor, dar și cateva impresii despre ceea ce inseamna, in general, sa fii "medic in Romania".

- "Scandalos, absolut scandalos cazul pedofilului din Poliție. Mi se pare absolut ireal ce aflam de la o ora la alta. Totuși, acel monstru a fost acoperit 3 zile de catre șefii și colegii sai. Ce Legislație este asta in care oamenii aștia se acopera unii pe alții in Instituțiile Statului din Romania,…

- Au trecut doar cateva ore din anul 2018, insa scandalurile nu s-au oprit. Ciprian Marica ii gasește vinovați pe oamenii de la FRF pentru faptul ca Romania nu s-a calificat la Mondialul din Rusia cu Daum la carma. "Eu am inteles ca doar Christoph Daum e de vina, eu asa am inteles: ca Daum este singurul…

- Numele oficial este Republica Madagascar. Madagascarul este o țara insulara aflata in Oceanul Indian, in partea estica a coastei Africii, in emisfera sudica. Insula este populata la inceputul mileniului I de etnii asiatice originare din Indonezia, Malaysia și Melanesia, care se contopesc cu…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formatia Rusiei cu scorul de 25-18 (13-10), vineri, la turneul Yellow Cup, care are loc la Winterthur (Elvetia). In celalalt meci, Elvetia a dispus de Serbia cu 32-28 (18-15). Sambata, in finala, Elvetia va infrunta…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, deschide un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, potrivit unui anunt de pe platforma de recrutare ejobs. „Deschidem un nou magazin…

- Un timisorean ar putea reprezenta marea noutate a lotului national de handbal seniori al Romaniei pentru faza inaugurala a calificarilor la Campionatul Mondial din 2019. Prima reprezentativa va juca in perioada 11-13 ianuarie, la Bozen, cu Italia, Ucraina si Insulele Feroe pentru accederea in play-off,…

- Zeci de tinere care viseaza sa aiba o meserie la inaltime au primit cadou, de Craciun, un job de stewardesa la una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa, dar probele prin care au trecut in timpul interviului de angajare le-au epuizat total. In aceasta toamna, Wizz Air a inceput o…

- Anastasia Oviannikova, o tanara din Rusia, si-a gasit sfarsitul in mainile sotului sau. Dorind sa-l paraseasca, tanara a primit o bataie iesita din sferele normalului, iar dupa sase zile a murit.

- O serie de orașe mari din România ar urma sa majoreze taxele și impozutele locale pentru firme și persoanele fizice, pentru a acoperi pierderile cauzate bugetelor edilitare de mutarea contribuțiilor sociale de la angajatori la angajați - se plâng antreprenorii reuniți în cea mai mare…