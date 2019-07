Stiri pe aceeasi tema

- Sefii diplomatiilor Uniunii Europene, Frantei, Germaniei si Marii Britanii s-au declarat marti seara "extrem de ingrijorati" si au facut apel la Teheran "sa revina asupra deciziei" de a depasi limita impusa rezervelor sale de uraniu slab imbogatit prin acordul din 2015 privind programul sau nuclear,…

- Dupa ce a inregistrat vineri noi recorduri absolute de temperatura, Franta se va confrunta din nou sambata cu temperaturi extrem de ridicate, in special la Paris, in a sasea zi a unei canicule care afecteaza...

- Premierul francez Edouard Philippe l-a primit luni, 24 iunie, pe omologul sau rus Dmitri Medvedev in orașul Le Havre, din Normandia. O simpla intalnire, dar a fost – in opinia comentatorilor politici de la posturile franceze de televiziune – o modalitate de relansare a dialogului cu Moscova, dupa mulți…

- 'Sunt foarte surprins de declaratiile facute luni de presedintele american Donald Trump care a amenintat sa deschida un nou front in razboiul comercial care sa vizeze vinurile franceze. Aceasta nu este doar o problema franceza, pentru ca drepturile vamale pentru vin sunt fixate la nivel european',…

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa moartea a mii de migranti care s-au inecat in urma naufragiilor pe Mediterana in timp ce incercau…

- 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime de acord cu privire la tot', a afirmat Macron, intr-o conferinta de presa la Palatul Elysee, intrebat in legatura cu afirmatiile prin care cancelarul german recunostea existenta unor 'confruntari' cu el.'Intr-o relatie,…

- ALDE TELEORMAN – COMUNICAT DE PRESA in Eveniment / on 09/05/2019 at 11:17 / Ziua Europei sau Ziua Schuman, așa cum mai este cunoscuta datorita declarației istorice facute la data de 9 mai 1950 de ministrul de externe francez Robert Schuman, prin care acesta propunea crearea unei noi forme de…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…