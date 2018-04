Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 1 APRILIE LIVE VIDEO KANAL D: Anca Surdu a fost nevoita sa paraseasca competiția Exatlon din motive medicale, iar de curand au aparut primele imagini cu noua membra a echipei „Faimoșilor”. Colegii de ecipa pare ca au integrat-o perfect in echipa, iar ea deja a inceput sa faca fața…

- Roma, 28 mar /Agerpres/ - Muntele Etna, faimosul vulcan activ din Sicilia, aluneca incet spre Marea Mediterana cu viteza medie de 14 mm pe an, conform unor masuratori realizate intre anii 2001 si 2012, punandu-i in pericol pe cei aproximativ 3 milioane de oameni care traiesc la poalele sale, informeaza…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a luat, in urma cu 29 de ani, o decizie radicala: sa se mute singur pe o insula din Marea Mediterana. De atunci, barbatul admira peisajele unice ale insulei și se bucura de propria prezența.

- Zapada cu o nuanța portocalie a cazut în sudul Moldovei, în raioanele Taraclia, Ceadâr Lunga Basarabeasca, Giurgiulești și Comrat. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a explicat ca acest fenomen a fost provocat de ciclonul sudic care se deplaseaza dinspre Marea Mediterana…

- Se spune ca esențele tari se țin in sticluțe mici. Proverbul se aplica și in cazul Luminiței. La cei 11 ani ai sai, Luminița Donisa i-a cucerit pe folkiști și se pregatește sa iși lanseze un prim album. Nu a avut copilarie, nu se joaca cu papușile pentru ca nu are timp. Cu degetele sale micuțe…

- ANM a emis AVERTIZARE METEOROLOGICA - COD GALBEN. Interval de valabilitate: 22 martie, ora 15.00 – 23 martie, ora 20.00. Fenomene vizate: ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului,vreme deosebit de rece.

- Grupul ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati (fostul SIDEX), pentru a compensa preluarea Ilva (Italia), cea mai mare otelarie din Europa, scrie Reuters, care noteaza ca decizia de vanzare a unor active din Europa este menita sa raspunda ingrijorarilor Comisiei Europene privind…

- Personalul comisariatului local din Vittoria, provincia Ragusa (Sicilia), l-a gasit și identificat pe botoșaneanul Viorel Costantin Manoli, in varsta de 27 de ani, și a procedat la arestarea sa, la solicitarea Direcției Centrale a Poliției Criminale.

- Programul intreruperi in regiunea Banat 19 – 25 martie 2018 Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, E – Distributie Banat anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor dupa programul…

- O societate comerciala din Vulcan a primit licența de explorare a perimetrului minier Balomir-Uricani. ENERGOMEC TRANSIND din Vulcan este societatea care face prospecțiuni in zona Balomir – Uricani. “Se aproba Licența de concesionare pentru explorare nr. 19.635/2016 privind explorarea resurselor…

- Romania doreste sa contribuie activ la relansarea proiectului european, asumandu-si parte a acestui deziderat prin organizarea summitului european extraordinar de la Sibiu din 9 mai 2019, pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului UE, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu,…

- Ministerul italian de Interne a anuntat marti ca centrul de primire pentru migranti din insula Lampedusa, unde conditiile de trai s-au degradat in mod evident in ultimele luni, va fi inchis temporar pentru lucrari de reparatii, relateaza AFP. Dupa ce a gazduit chiar si sute de persoane in conditii…

- Israela Vodovoz a murit la varsta de 70 de ani. Femeia de afaceri a fost gasita vineri seara (9 martie) fara suflare in baie, dupa ce autoritatile au fost alertate de avocata ei, care nu reusise sa dea de ea la telefon de cinci zile. Ea a devenit cunoscuta in 2008, dupa ce s-a casatorit […] The post…

- 70 de marinari militari romani sunt implicati, de vineri, intr-un exercitiu multinational care are loc, timp de o saptamana, in Marea Mediterana, la care participa si nave militare din cadrul unei grupari navale a NATO, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Copiii care traiesc doar alaturi de mame si seamana mult cu tatii lor sunt mai sanatosi decat copiii crescuti doar de mame si care seamana mai degraba cu acestea, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Binghamton din New York, informeaza Live Science. Studiul a identificat…

- Un barbat din Vulcan, judetul Hunedoara, este cercetat de politisti pentru inselaciune. El a vandut unui alt barbat 45 de saci cu carbune, contra sumei de 800 de lei. I-a livrat insa clientului 41 de saci cu pietre. Barbatul care astepta sa primesca sacii cu carbune a alertat imediat Politia. Politistii…

- Un muncitor roman, care muncea la o ferma din Sicilia, a fost batut fara mila și torturat de patronul sau. Dupa ce a luat o butelie de gaz din ferma și a dus-o in baraca in care statea pentru a se...

- Revista germana "Der Spiegel" publica, in varianta ei electronica, un articol referitor la zacamintele de gaz natural din Mediterana cu titlul "Vanarea comorii din Mediterana" si subtitlul "Powerplay geostrategic". Potrivit revistei germane, "in Mediterana exista rezerve uriase de gaz natural si multi…

- Vicepresedintele Senatului, Mihai Gotiu (USR), sustine ca este cel mai activ senator, el inregistrand 410 intrebari, interpelari si declaratii politice cu care s-a clasat pe primul loc in Camera superioara a Parlamentului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Meteorologii sustin ca un nou val de temperaturi scazute este asteptat sa loveasca mai multe regiuni ale tarii. ANM a oferit informatii cu privire la un ciclon puternic ce vine dispre Marea Mediterana ce va fi responsabil de fenomene meteo extreme.

- Polițiștii clujnei au depistat și reținut un barbat banuit de comiterea a 8 furturi. Prejudiciul cauzat de acesta a fost recuperat de catre polițiști în proporție de circa 80%.”La data de 14 februarie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției…

- Un vechi vulcan subacvatic din Japonia, responsabil de una dintre cele mai mari erupții din istorie, pare ca e destul de ocupat sa pregateasca o revenire. Kikai Caldera, situat la sud de insulele principale din Japonia, a devastat mare parte din arhipelagul japonez cind a aruncat in aer 500 de kilometri…

- Vic Damone a murit la resedinta sa din Florida. De-a lungul extraordinarei sale cariere a vandut milioane de discuri, iar mai bine de o jumatate de secol a petrecut-o in studiourile de inregistrari, jucand in filme, cantand in cluburi de noapte, concerand sau in diverse aparitii televizate. Vic…

- Muzicieni si dansatori din scolile de samba din Rio de Janeiro au inceput pregatirile pentru faimosul carnaval. O parte dintre ei au defilat, iar evenimentul a atras o multime de curiosi. Anul acesta, carnavalul incepe in data de 9 februarie.

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md.…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) a anuntat ca o grupare inarmata a doborat un avion rusesc si l-a ucis pe pilot, sambata, in nordul Siriei, conform AFP, citat de News.ro . Potrivit OSDH, avionul a fost doborat in apropiere de orasul Maasran, in provincia Idlib. Provincia este controlata…

- Corpurile neînsufletite a aproape 20 de migranti de origine subsahariana au fost recuperate sâmbata din apele marii de patrule marocane, a anuntat duminica un purtator de cuvânt al prefecturii din Melilla, enclava spaniola din nordul Africii, informeaza AFP si EFE. Cadavrele…

- Preotul Radu Calin Marcel, de la Parohia „fantul Ioan Botezatorul“din Enna, Sicilia, in varsta de 38 de ani, a murit vineri dimineata din cauza unor afectiuni grave. Slujitorul Domnului a lasat in urmp doi copii, o fetita de 13 ani si un baiat de 8 ani, iar familia are acum nevoie de ajutor.

- Ollolai este situata in zona montana a regiunii Barbagia, o insula pe Marea Mediterana din Sardinia. Frumusețea zonei este umbrita de peisajul dezolant al miilor de locuințe abandonate, scrie...

- Asa-numitul "Doomsday Clock" sau "Ceasul Apocalipsei", care masoara apropierea umanitatii de distrugere in urma propriilor sale actiuni nocive, s-a apropiat in 2018 cu inca 30 de secunde de miezul noptii, momentul similar cu Armagedonul, in contextul ingrijorarilor tot mai mari legate de armele nucleare…

- O femeie din Massachusetts care suferea de tusa convulsiva și-a rupt o coasta in timpul unei crize de tușit, scrie Live Science. Femeia de 66 de ani a mers la medic dupa ce a dezvoltat o tuse uscata care a durat doua saptamani. Pe langa tuse, aceasta se plangea și de o durere severa in partea dreapta.…

- O femeie a fost strangulata in propria locuinta din Cerda. Nenorocirea s-a petrecut sub privirile ingrozite ale fiicei sale, in urma cu trei luni. Dupa multe cercetari, anchetatorii au descoperit cine sunt asasinii si au fost socati cand le-au aflat identitatile.

- Dan Negru se intalnește adesea cu tanarul Florin in intersecția de la Piața Unirii din București. Faimosul prezentator TV este, probabil, printre puținii șoferi care se opresc sa stea de vorba cu el. Baiatul vinde ștergatoare de parbriz șoferilor opriți la semafor pentru a caștiga bani pentru familia…

- Doi români au fost reținuți, joi, în Sicilia, sub acuzati ca au ucis o compatrioata în octombrie anul trecut. Victima a fost strangulata în locuinta ei din Cerda, sub ochii fiicei sale de 11 ani. Ancheta carabinierilor din Monreale a stabilit ca cei doi tineri,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Viorel Marineasa este nu scriitor timișorean, dar nu numai. Este (sau a fost) și editor, profesor la Universitate, polemist, publicist, martor al fabuloasei boeme timișorene. A participat activ la Decembrie 1989, in Timișoara. Un om extrem de activ, implicat in viața culturala…

- Peste 100 de oameni sunt dati disparuti in Marea Mediterana, dupa ce barca improvizata cu care incercau sa ajunga in Europa a naufragiat, potrivit Publika.md.Anuntul a fost facut de autoritatile libiene, care au reusit sa salveze doar 17 imigranti. Potrivit garzii de coasta din statul african, ambarcatiunea…

- 'In timpul trecerii prin stramtoarea Karpathos, (9-10 mile sud de insula Rhodos), in Marea Egee, cargoul Orka-2, care se naviga din Egipt catre Turcia s-a ciocnit la 30 decembrie, in jurul orei 07:00, cu nava amfibie "Yamal", care se indrepta din Marea Mediterana catre Sevastopol', a declarat un…

- David Worsley, in varsta de 59 de ani, a ramas paralizat de durere atunci cand testiculele sale s-au umflat, iar cel stang a explodat “ca un vulcan”. David Worsley, in varsta de 59 de ani, a fost infectat cu salmonella africana, o tulpina a infecției care a acționat in zona genital. Acesta a luat contact…

- Primul naufragiu din 2018 pe Marea Mediterana. Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana. Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune…

- Anul acesta, vom avea vreme de primavara de Boboteaza, iar maximele vor ramane ridicate pana pe la mijlocul saptamanii viitoare. Abia atunci ne putem aștepta și la cateva zile de iarna autentica.

- Un avion Blue Air de pe ruta Catania-Bacau a aterizat de urgenta la Palermo Aeroportul "Falcone e Borsellino" din Palermo. Foto: Elena Postelnicu. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, un avion al companiei romanesti Blue Air, pe ruta Bacau - Catania, a aterizat in regim de urgenta…

- Un avion Blue Air ce a plecat dimineata din Bacau spre Catania a aterizat de urgenta la Palermo dupa ce a pierdut brusc altitudine si, spun pasagerii, a fost la un pas sa se prabuseasca in Marea Mediterana. In aeronava se aflau aproximativ 100 de romani, potrivit Adevarul. Incidentul a avut…