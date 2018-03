Stiri pe aceeasi tema

- SC Roumasport, in calitate de unic importator si distribuitor al produselor Decathlon, a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), respectiv Directiile Regionale si Judetene ANPC, cu privire la retragerea voluntara de pe piata a unor produse neconforme.

- In plina perioada de post, romanii iau cu atac rafturile cu pateuri de vegetale, care merg de minune cu masline sau ardei. Chiar daca sunt delicioase, sunt extraordinar de nocive, se arata intr-un nou studiu efectuat de Asociația pentru Protecția Consumatorilor.

- Comisarul șef regional Sorin Susau a facut declarații incendiare la adresa liderului PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, la emisiunea Mix Actual, moderata de Onelia Pescaru. Susanu susține ca i s-a cerut din interiorul partidului sa faca angajari la comanda la Autoritatea Naționala pentru Protecția…

- Porsche Romania SRL a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor despre inceperea derularii unei campanii de rechemare in service al autoturismelor Volkswagen model T6 pentru inlocuire airbag pasager fata.Pentru mai multe detalii puteti consulta documentul din sectiunea Documente.Sursa…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a decis modificarea informarii clientilor privind ingredientele continute de produsele brutariilor, covrigariilor si patiseriilor, informeaza romaniatv.net. Brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare…

- Brutarii si patiserii care folosesc produse congelate vor fi nevoiti sa se spuna unor noi reguli de informare a consumatorilor, considera Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

- Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului Toate obiectele din metale pretioase vor trebui sa aiba marca statului, pentru a putea fi comercializate în România. Asa prevede o ordonanta de urgenta, adoptata saptamâna aceasta de Guvern.…

- "Legea 151/2015 este in vigoare de pe 1 ianuarie 2018. Este in vigoare si este aplicabila desi eu personal am spus public de nenumarate ori ca ea trebuie sa sufere foarte multe modificari inclusiv din perspectiva Constitutiei pentru ca unele texte sunt neconstitutionale. Imi pare rau ca in sala nu…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor cer salarii mai mari, colegii lor din alte instituții, funcționari publici, avand salarii duble sau triple fața de ei, susțin aceștia. Un comisar superior la ANPC are salariul brut de baza de 3.917 lei, in timp ce un inspector superior la Direcția…

- Daca pleci in Uniunea Europeana, in vacanța sau cu treaba, daca achiziționezi produse din alta țara europeana sau daca pur și simplu calatorești cu avionul cu o companie europeana, alta decat compania romaneasca, și ai probleme, atunci de problema ta se ocupa Centrul European al Consumatorilor din Romania.…

- ANPC, amenzi de 1,7 milioane de lei in perioada sarbatorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a dat amenzi de 1,7 milioane de lei în urma controalelor desfasurate în perioada sarbatorilor de iarna. Verificarile au fost facute în Bucuresti si în…

- A fost declansata o campanie de rechemare Ford (vehicule echipate cu motor 1.6 EcoBoost). "SC FORD ROMANIA SA a notificat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu privire la declansarea campaniei de rechemare in service a unui numar de 462 de vehicule, modelele Fiesta ST, Kuga, Focus,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de aproape 1,2 milioane de lei pentru operatori economici din sectorul jucariilor. Sanctiunile au vizat atat comerciantii directi, cat si pe cei care vand online. Nereguli s-au descoperit la 572 din cei 829 comercianti controlati…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu peste 318.000 lei mai multi operatori economici din sectorul de distributie, comercializare si import de ulei de masline, in urma controalelor efectuate in perioada 2 - 13 octombrie. Potrivit unui comunicat al ANPC,…

- Unul dintre cele mai cunoscute hypermarketuri din Constanta va trebui sa plateasca despagubiri in valoare de peste 50 de mii de euro, unor clienti. Este vorba despre 16 persoane, printre care se numara si un copil, care s-au intoxicat dupa ce au mancat la autoservirea hipermarketului. Sentinta a fost…

- Violeta Stoica Sarbatorile de Iarna inseamna pentru mulți dintre romani petreceri in familie, acasa sau in stațiunile montane, inclusiv in cele de pe Valea Prahovei. Puțini cunosc, insa, condițiile de dincolo de ușile inchise ale bucatariilor unor restaurante din locații aflate in stațiunile montane…