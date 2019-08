Etapele infiintarii unei societati de tip SRL in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an a Turului ciclist al Romaniei (a 52-a) va avea loc in perioada 11-15 septembrie, pe durata a cinci etape, cu startul la Cluj si sosirea la Bucuresti, potrivit site-ului oficial al competitiei. Prima etapa va avea loc pe 11 septembrie, cand startul in Mica Bucla va fi dat de la…

- USR Bucuresti solicita in instanta anularea hotararilor de confirmare a infiintarii companiilor municipale, sustinand ca municipalitatea s-a asociat cu ea insasi pentru infiintarea societatilor, ceea ce este ilegal. "USR Bucuresti a depus astazi actiunea in instanta pentru anularea hotararilor prin…

- Acesta a precizat ca inca de joia trecuta au inceput sa fie efectuate masuratori ale radioactivitatii pe teritoriul Romaniei, care nu au semnalat depasiri ale nivelului de 5 bq/mc."Afland ca a existat un incident cu posibile influente radiologice, conform procedurilor interne, ofiterul…

- Reprezentanții USR București au transmis ca au votat, in cadrul CGMB, impotriva inființarii companiilor municipale, precizand ca acestea sunt in faliment nedeclarat, complet nefuncționale și doar un paravan pentru „camarila politica a PSD”, anunța MEDIAFAX.„Reprezentanții PSD, ALDE și PMP…

- In perioada 24.07.2019 - 27.07.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: IMGB BUCURESTI - DJ401 - DNCB - A3 - PLOIESTI - DN1 - CENTURA PLOIESTI VEST - DN1 - SINAIA - DN71 - FIENI Vehiculul transporta o piesa metalica industriala. Latimea maxima a vehiculelor este 7,45 m, viteza de deplasare…

- Spitalul Militar Constanta, in urma unei licitatii publice, a achizitionat reactivi pentru teste rapide, fiind vorba de trei loturi.Atribuirea a avut loc la data de 18 iulie 2019. Potrivit caietului de sarcini, este vorba de truse de diagnosticare, reactivi ndash; teste rapide. Valoarea totala a achizitiei…

- In perioada 10.07.2019 - 13.07.2019, se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: ARICESTII RAHTIVANI - DN72 - DN1 catre Bucuresti si se intoarce la primul sens giratoriu - DN1 - DN1B - DN1A - DN1B - ULMENI - DN2 - URZICENI - DN2A - A4 - CONSTANTA POARTA 7 Vehiculul transporta o piesa metalica…