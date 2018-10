Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta disputa astazi meciul din etapa a treia a Ligii Nationale, seria B, intalnind pe teren propriu CSM CSU Oradea. Partida incepe la ora 18.00 si este gazduita de Sala Sporturilor. Formatia gazda are un start perfect de sezon, castigand ambele partide…

- Debut perfect de stagiune pentru CS Phoenix-Stiinta, care dupa victoria din runda inaugurala, si-a trecut in cont un nou succes. Echipa constanteana a castigat, cu scorul de 69-42 (34-20), partida cu ACS KSE Tg. Secuiesc, sustinuta, sambata, in deplasare, in cadrul etapei a doua a Ligii Nationale de…

- CSM Oradea, campioana en titre, a fost invinsa sambata, in etapa a doua a Ligii Naționale, de Steaua, echipa pe care o depașea in sezonul trecut in finala. Formația din Ghencea a caștigat pe teren propriu cu 81-74. Cel mai bun marcator al Stelei a fost Zarko Djuric, cu 18 puncte, urmat de Andrei Mandache…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a debutat cu dreptul in actuala editie a Ligii Nationale, Grupa B, dupa ce s-a impus, ieri, la Sala Sporturilor, impotriva Rapidului Bucuresti, cu scorul de 73-57 (32-25). Pentru formatia de pe litoral, antrenata de sarbul Predrag Stanojcic, au…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 23 septembrie, de la ora 17.30, meciul de handbal masculin HC Dobrogea Sud Dunarea Calarasi, din etapa a treia a Ligii Nationale. In cele doua partide jucate pana acum, echipa de pe litoral a acumulat trei puncte, avand o victorie si o infrangere,…

- Echipa de baschet feminin CS Phoenix Constanta va sustine primele partide amicale ale sezonului, in deplasare, pe terenul campioanei nationale Sepsi Sfantu Gheorghe, astazi si maine, de la aceeasi ora, 20. Nou promovata, CS Phoenix incepe sezonul competitional 2018/2019 al Ligii Nationale si al Cupei…

- Ramas singurul club de baschet masculin din oras la nivel de seniori, SCM Timisoara va face parte in continuare din elita. „Leii” si-au aflat astazi adversarii din grupa A a campionatului, in noul format, cu trei categorii. Debutul in toamna va fi in deplasare, pe terenul campioanei din Oradea iar primul…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta a avut un parcurs foarte bun si s-a calificat in finala Ligii Nationale de baschet 3X3 Ramnicu Valcea Streetball. In ultimul act al competitiei, formatia de pe litoral, in componenta Ecaterina Armanu, Bianca Fota si Teodora Armanu, a fost invinsa, scor…