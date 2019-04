Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a opta etapa a sezonului de NASCAR a fost plina de accidente! Intrecerea desfasurata in orasul Bristol, statul Tennessee, a inceput cu o coliziune in care au fost implicati Aric Almirola si Kyle Busch.

- Programul National de Cadastru si Carte Funciara, care se desfasoara in perioada 2015-2023, a intrat in a cincea etapa de finantare a lucrarilor de cadastru general. Suma pe care Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) o aloca pentru aceasta etapa pentru inregistrarea imobilelor…

- Denny Hamlin a obtinut victoria in etapa a saptea a sezonului de NASCAR, desfasurata in orasul Fort Worth din statul Texas.Acesta a fortat decisiv in ultimele 12 tururi si a reusit sa-l depaseasca pe Austin Dillon. El a fost urmat de Clint Bowyer si Daniel Suarez.

- Kyle Busch a caștigat etapa a opta a sezonului din NASCAR, desfașurata pe traseul din orașul Fontana, statul California. Pilotul american a caștigat a 200-a cursa din cariera. Busch i-a devansat pe Joey Logano și pe Brad Keselowski, care au completat podiumul.

- Etapa cu numarul 25 din Liga 2 continua astazi cu 7 partide. Academica Clinceni și „U" Cluj dau teste importante in lupta pentru promovarea in Liga 1. Vezi AICI statistici, rezultate și clasamentul actualizat din Liga 2 live de la 11:00 » Dacia Unirea Braila - CS Balotești live de la 11:00 » Daco-Getica…

- Schioarea austriaca Cornelia Hutter a fost protagonista unei cazaturi groaznice in ultima cursa de coborare din acest sezon in etapa Cupei Mondiale de schi alpin desfasurata in statiunea Soldeu din Andorra. Sportiva a fost transportata de urgenta la spital.

- Brad Keselowski a triumfat in cea de-a doua etapa a sezonului de NASCAR, cursa fiind desfasurata pe pista din orasul Hampton, in statul american Georgia. Pe locul secund s-a clasat Martin Truex, iar podiumul a fost completat de Kurt Busch.

- Accident in lanț in timpul primei curse din noul sezon de NASCAR, desfașurata in statul american Florida.Nu mai puțin de 10 automobile au fost implicate intr-o busculada. Cel care a provocat incidentul a fost pilotul american Jimmie Johnson.