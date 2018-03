Etapă cu derbyul campionatului Marian Dima Runda din acest week-end a primului esalon judetean programeaza cel mai asteptat duel al sezonului, rivalele, fruntasele, CS Blejoi si CS Paulesti urmand sa se intalneasca… la Plopeni, pe stadionul „Gheorghe Silaev” in ceea ce poate fi numit, fara teama de a gresi, derbyul sezonului. Cu CS Paulesti gazda, jocul este unul care poate lamuri, in mare masura, ierarhia finala, pentru ca distanta de cinci puncte pe care Blejoiul – liderul la zi al Ligii A Prahova – o are in fata, ar fi foarte greu, daca nu cumva imposibil de recuperat in cazul in care elevii lui Razvan Vlad se vor impune… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- N.D. Ca sa treaca mai usor peste drama pierderii in mod tragic a unuia dintre membri, in accidentul din Cehia, familiile celor cinci romani decedati in explozia produsa in data de 22 martie la uzina din Kralupy nad Vltavou – doi dintre acestia fiind din Prahova – vor primi un ajutor financiar de urgența…

- Bogdan Chitic Dupa o noua pauza fortata luata de fotbalul judetean, in weekendul trecut, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in aceasta saptamana s-au desfașurat o parte dintre meciurile turului al VI-lea din cadrul fazei judetene a Cupei Romaniei, care au consemnat cateva scoruri și detalii interesante.…

- Un grup de elevi al Colegiului ploieștean "I. L. Caragiale" a avut, marți, o intalnire cu prefectul de Prahova, eveniment organizat in cadrul unui proiect Erasmus pe care, luna viitoare, liceenii il vor prezenta in Marea Britanie. Prin inițiativa lor, ei vor sa atraga atenția asupra efectelor dezastruoase…

- Ministerul Educației a centralizat situația inscrierilor la clasa pregatitoare, dupa etapa care s-a incheiat luni, pe 26 martie. In județ, mai bine de 10% dintre solicitari au fost facute pentru copii care au avut nevoie de evaluare psihosomatica, pentru a putea fi inscriși in invațamantul primar.

- Marian Dima Dupa amanarea etapelor programate la finalul saptamanii trecute, din cauza terenurilor impracticabile, Asociatia Judeteana de Fotbal Prahova „are o problema” – aceeasi – starea suprafetelor de joc! Cum astazi ar trebui sa se dispute primele partide din „saisprezecimi”, deciziile privind…

- Deputatul Andreea Cosma i-a solicitat ministrului Carmen Dan sa verifice poligraful de la IPJ Buzau, in urma mai multor sesizari primite la cabinetul meu parlamentar. “Din informatiile pe care le detin, a rezultat ca echipamentul de la IPJ Prahova este unul performat, de ultima generatie, in timp ce…

- Violeta Stoica Un tir pus de-a curmezișul pe DN1, un autocar intrat intr-un stalp de inalta tensiune, tot pe DN1, mașini blocate in zonele in care viscolul și-a facut de cap și și-a batut joc de drumari, spulberand zapada chiar pe carosabil, scoli inchise din cauza codului portocaliu de ninsoare și…

- Pe DN1, in zona localitatii Baicoi, s-a produs in urma cu putin timp un accident rutier in lant in care sunt implicate mai multe masini si un TIR. Se pare ca nimeni nu a fost ranit. Insa traficul in zona este complet blocat pe sensul Campina - Ploiesti. Totodata, in judetul Mures, un autocar…

- Valea Jiului este tot in criza. Recesiunea economica de acum cațiva ani a lovit Valea Jiului, iar zona nu a gasit inca soluțiile optime pentru redresare. Așa arata un raport al Ministerului Economiei. “In urma cu circa 15 ani intre centrele ce iși mențineau inca statutul de monoindustrial…

- Comisia Județeana de organizare și desfașurare a Olimpiadei Județene de Fizica 2018 a definitivat lotul care va reprezenta Prahova la etapa naționala a concursului. Este vorba despre 12 elevi, care au avut cele mai bune rezultate la faza județeana. Șase dintre ei, dar și doua rezerve, provin de la…

- Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Eu cred ca evaluarea ambasadorilor romani e un proces absolut normal, trebuia facut de multa vreme. Cred ca, formal, MAE face o evaluare a ambasadorilor. In rest, ambasadorii se numesc și sunt revocați de catre președintele Romaniei. Sigur ca trebuie propuși…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 16:30 pe strada Nicolae Titulescu din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina. Se pare ca vinovat pentru producerea accidentului este soferul autoturismului, care nu s-a asigurat cand a schimbat directia de mers.…

- Pe Strada Bobalna va incepe in curand lucrarea de inlocuire a conductei de gaze și realizare branșamente, pe tronsonul cuprins intre cimitir și intersecția cu Calea Doftanei. De fapt, este vorba despre continuarea lucrarii demarate in 2015, cand conducta a fost inlocuita pe porțiunea cuprinsa intre…

- Adolescentele din Campina, date disparute ieri, au fost gasite de politisti. Ieri s-a dat din nou alarma in Prahova dupa ce doua adolescente, de 12 si respectiv 15 ani, au disparut fara urma. Cele doua au plecat de la scoala unde invatau si nu au mai ajuns acasa. Potrivit politistilor, in momentul plecarii…

- CSO Plopeni – AFC Banești-Urleta 0-3 (0-1) Marcel Marin Stadion: „Gheorghe Șilaev”, Plopeni. Spectatori: 150. Au marcat: – /D. Paun (40), B. Ilioiu (47), Al. Petrescu (77). CSO Plopeni: V. Ion – Al. Leca (78 Al. Vasile), G. Radu, Craciun, D. Chejnoiu – A. Ștefan, Trica, C. Vlad (88 G. Georgescu), I.…

- Un imobil de 9 etaje in suprafata totala de 2.155 de mp, confiscat in favoarea statului in baza sentintei din dosarul prabusirii Fondului National de Investitii, in care a fost implicat Sorin Ovidiu Vintu, urmeaza sa fie transmis cu titlu gratuit Ministerului Finantelor. Fiscul din Ploiesti urmeaza…

- 41 de ani de la seismul care a ucis 39 de prahoveni V. Stoica Ce am invațat dupa producerea cutremurului din 4 martie 1977? Aceasta a fost o intrebare care a aparut, ieri, pe rețelele de socializare, la 41 de ani de la producerea ultimului mare seism care a avut loc in Romania și care, in Prahova, a…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Echipele angrenate in campionatul Ligii A Prahova au desfașurat, la finalul saptamanii trecute, ultimele meciuri amicale dinaintea startului in sezonul de primavara, care este programat oficial in zilele de 3 și 4 martie, cu turul VI al Cupei Romaniei, faza pe județ. Printre…

- Agentia pentru Eficienta Energetica si Energii Regenerabile „AE3R Ploiesti- Prahova” elaboreaza in aceasta perioada audituri energetice pentru opt blocuri de locuinte din municipiul Ploiesti, au anuntat reprezentantii agentiei intr-un comunicat de presa emis astazi.

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Meciurile amicale desfașurate la finalul saptamanii trecute de catre echipele din Liga A Prahova s-au disputat, in marea lor majoritate, pe terenuri greu practicabile, in urma precipitațiilor sub forma de lapovița și zapada, cazute in ultimele zile. Acest lucru a presupus…

- Centrul International de Conferinte al Universitatii „Valahia” din Targoviste a gazduit evenimentul festiv organizat de Centrul Militar Judetean Dambovita (CMJ), cu prilejul implinirii a 50 de ani de activitate. CMJ a luat fiinta ca urmare a comasarii Comisariatului Militar al raionului Targoviste cu…

- Prima etapa a Programului ”inCerc” (www.medicover.ro/incerc), lansat in septembrie 2017 de Asociația Medicover in Ploiești, se apropie de final. Aproape 1.000 de elevi de clasa a V-a din 27 de școli ploieștene au fost evaluați privind riscul de dezvoltare a diabetului zaharat de tip 2. De asemenea,…

- Mai multi primari din Prahova au fost convocati de catre un lider al PSD Prahova sa se prezinte, joi, 15 februarie, pe strada din Ploiesti unde are sediul DNA. Potrivit unor surse apropiate social-democratilor din Prahova, ar trebui sa aiba loc un protest impotriva procurorilor anticoruptie.

- Codrin Ștefanescu a negat faptul ca primarii PSD din județul Prahova ar fi primit azi cate un sms din partea consilierului judetean Rares Enescu. Edililor li se cerea ca maine dimineata, la ora 9.00, sa trimita fiecare cate 5 persoane pentru un protest in fata la DNA Ploiesti, anunta Digi 24.Citește…

- F. T. Pai, ce ? Numai in zonele Șotrile, Scorțeni sau Bordeni ș.a.m.d. sa-și faca de cap hoții, sustragand, fie zi, fie noapte, cu caruțele sau chiar cu mașinile, lemne ? Nu, ci in tot județul, ceea ce , la o adica, te face sa crezi ca tentativele de furt sau infracțiunile silvice ca fapt consumat sa…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta seara in Ploiesti, pe strada Barcanesti. Potrivit ISU prahova, au fost implicate un autoturism si un scuter, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Victimele se aflau pe scuter, fiind doi tineri in varsta de 17 ani. Cei doi au…

- Peste 45.000 de pacienti au folosit serviciile medicale oferite in 2017 de spitalul Sanconfind din Campina. Avand la baza o investitie de aproximativ 22 milioane de euro, Sanconfind este cel mai mare spital privat din Prahova. Pacientii vin din 3 zone...

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista actualizata a locurilor de munca vacante in Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de…

- V. Stoica Locuitorii orașului Sinaia au parte zilnic, incepand din aceasta luna, de serviciile medicale necesare afecțiunilor neurologice, a anunțat Spitalul Orașenesc Sinaia. Activitatea cabinetului de Neurologie din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Sinaia va fi zilnica, medicul…

- In data de 31.01.2018, in jurul orelor 13:30, in timp ce efectua serviciul de patrulare, un echipaj din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice a observat la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Veronica Micle, un autoturism marca Kia Sorento, inmatriculat in județul Prahova,…

- Universitatea din București sprijina antreprenoriatul romanesc prin implementarea proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186. Proiectul este dezvoltat incepand cu luna ianuarie 2018 in cadrul programului “Romania Start Up Plus!”…

- Deputatul USR de Prahova a anunțat ca a transmis noi interpelari autoritaților, pe tema poluarii, dupa valorile uriașe inregistrate in ultimele zile și asupra carora și Actualitatea Prahoveana a atras atenția de mai multe ori (DETALII AICI , AICI , AICI și AICI ).

- Fonduri europene pentru teleormanenii care vor sa deschida mici afaceri in Economie / Teleormanenii si locuitorii din alte 6 județe din sudul țarii vor putea accesa fonduri europene in valoare de cel mult 170.000 de lei (aproximativ 36.000 euro), pentru a deschide mici afaceri, printr-un nou proiect…

- Polițiști ai Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IJP Prahova, care au efectuat un control la o societate comerciala din municipiul Ploiești, au descoperit aici arme și muniții deținute ilegal.

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri. Incendiul se manifesta violent in interiorul halei care se afla in imediata apropiere…

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri.

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti si imprejurimi: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de…

- Stefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat s a nascut la 14 iunie 1970. Intre 1989 si 1994, a studiat la Facultatea Utilaj Tehnologic din cadrul Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. In 2009, a urmat cursurile Institutului National de Administratie, noteaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in judetul Prahova, traficul rutier este blocat pe DN1A Ploiesti – Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua ...

- Prajiturile realizate in laboratorul din Campina sunt distribuite cu masini proprii in toata tara si in cele sapte cofetarii. Lantul de cofetarii Delice, dezvoltat de antrepre­norii Laurentiu Dascalu si Carmela Dragomir in urma cu 18 ani, a ajuns la sapte unitati, dupa ce a deschis o noua…

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista actualizata a locurilor de munca vacante in municipiul Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC FIRENZE COM SRL Administrator retea Ploiesti, str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 598438, 0244 525272 1 2 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS…

- Trei autospeciale ISU s-au deplasat in Comarnic pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta cu etaj, focul propagandu-se cu repeziciune si la o casa alaturata. Potrivit ISU Prahova, una dintre locuinte a fost cuprinsa in totalitate de flacari, focul propagandu-se si la cea de-a…

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Marian Dima Ieri dupa amiaza s-a reunit si fosta divizionara C Petrolistul Boldesti, sub comanda lui Marian Ilie prezentandu-se majoritatea jucatorilor care au evoluat si in tur la formatia din Liga A Prahova, unde „Boldestina ocupa locul 3 in ierarhia la zi. „Au lipsit decat vreo trei jucatori, invoiti…

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. …

- AJOFM Prahova va pune la dispozitie lista locurilor de munca vacante in Ploiesti: Nr. Crt Denumire Meseria Adr. loc munca Locuri 1 SC DIRECTOR SPECIAL TROOPS – D.S.T. SRL Agent de securitate Ploiesti, str. Veniamin Costache, nr.4, bl. 27G, ap.3, parter : 0720081581 / 0721875659, dstpazasiprotectie@yahoo.com…

- O hala din judetul Prahova in care sunt depozitate recipiente cu vopsele si diluanti a luat foc marti dupa-amiaza. Mai multe echipaje ale ISU Prahova intervin de urgenta pentru ca focul sa nu se extinda. Depozitul se afla in imediata apropiere a DN1 intre Ploiesti si Campina.

- Peste 30.000 de locuitori din mai multe orașe și comune ale județului Prahova au, incepand de luni, apa sfințita la robinet. Cum, este posibil? Apa care pleaca din stația de filtrare a fost sfințita chiar de la sursa de catre un preot. Este o tradiție de aproape doua decenii la care participa angajații…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei prahovene Filipestii de Padure, Costel Morarescu si a viceprimarului Vasile-Georgel Surugiu, in legatura cu acordarea nelegala de finantari nerambursabile de peste doua milioane de lei unui club…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, la intersectia strazilor Marasesti si Murelor. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Traficul in zona este ingreunat. La fata locului s-au deplasat…