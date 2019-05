Etapa a III-a a Campionatului International de Rally Sprint, in Baia Mare. Afla cand va avea loc

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 4 din Play-out-ul Ligii Zimbrilor, ii aduce din nou fata in fata pe handbalistii de la CS Minaur si CS HC Buzau. Confruntarea dintre cele doua echipe va avea loc joi, 2 mai, ora 18:00 la Sala sporturilor Lascar Pana din Baia Mare si va fi arbitrata de cuplul N.Costache(B)/A.Vasile(PH),…

- Echipa antrenata de Raul Fotonea si Alexandru Sabou vor intalni formatia CSU Suceava, miercuri, 17 aprilie, incepand cu ora 18.00, la Sala Sporturilor “Lascar Pana”. Meciul se joaca in play-out-ul Ligii Zimbrilor. In intalnirile avute pana acum in sezonul regulat, fiecare echipa a reusit sa obtina victorie…

- SC VITAL anunta ca luni, 8 aprilie, in intervalul orar 09.00-14.00, locuitorii de pe str.Petre Dulfu nr.3,4, str.Iuliu Maniu nr.1, Aleea Noua nr.1 din Baia Mare raman fara apa ca urmare a lucrarilor de cuplare la reteaua noua. Nu vor avea apa luni, in acelasi interval orar, nici localnicii de pe str.Malinului,…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele speciale pentru Tenerife-insula primaverii vesnice, plecare cu avionul din Cluj! Perioada 18.06-24.09.2019 Preturi incepand de la 780 euro/persoana cu toate taxele incluse! Servicii Incluse: Cazare 7 nopti cu masa in…

- Inca o tragedie s-a petrecut marti, 12 martie, in orasul Baia Mare. O femeie a fost lovita mortal de un autoturism in zona Hotelului Rivulus dupa ce aceasta a traversat strada neregulamentar. Informatii furnizate de Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures. Vlad HERMAN The post Inca o tragedie…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat, in aceasta seara, in Baia Mare pentru a solidariza cu procurorii si judecatorii. Acestia au avut un singur scop comun si anume: independenta Justitiei. Magistratii sustin ca indepenedenta Justitiei este grav afectata dupa Ordonanta de Urgenta data de Ministrul…

- OFERTA EGIPT- HURGHADA – zbor charter din Cluj-Napoca De la 377 euro/persoana-cu taxele incluse Plecariin 16, 23, 30 Martie Descopera acum exoticul si misteriosul Egipt la preturi imbatabile! Bucura-te de spectacolul subacvatic al Marii Rosii si profita de soare si plaja pe malul marii! Zbor charter…

- Locuitorii de pe str. Bernard Show, str.Ferastraului, str.Gheorghe Bilascu (intre Bd. Unirii si str. Culturii) din Baia Mare raman fara apa miercuri, 13 februarie, pana la ora 14.00 din cauza unei conducte sparte. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor avarii.…