Blocati in autoturisme in urma unor accidente rutiere

In primul eveniment, doi oameni au ramas blocati in masina dupa ce s-au rasturnat cu ea in sant. Cei doi nu au mai putut deschide portierele sa iasa din masina, au transmis surseleJb și Bihon.ro. Soferul si pasagerul, care au primit ingrijiri la fata locului pentru contuziile suferite, au refuzat… [citeste mai departe]