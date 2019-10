Etapa 2 din Europa League, liveTEXT de la 17:50 » Primul meci al serii: Astana - Partizan

Stiri pe aceeasi tema

- Loris Karius (26 de ani), neamțul care a ingropat-o pe Liverpool in finala Ligii din 2018, a lovit mingea greșit, și-a pus la pamant un coleg și a lasat varful advers cu poarta goala la 0-0, in meciul cu Slovan Bratislava, scor 4-2, in grupele Europa League. Loris Karius nu-și poate reveni. Portarul…

- Joi seara au avut loc cele 24 de partide din prima runda a grupelor Europa League. CFR Cluj a reușit sa se impuna contra lui Lazio, scor 2-1, in grupa E, iar Claudiu Keșeru a realizat o tripla pentru Ludogoreț in meciul cu rușii de la ȚSKA Moscova, scor 5-1, in grupa H.De asemenea, Dorin Rotariu…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Mizam pe disputele de la Roma, Porto si Manchester. Daca in primele doua jocuri, AS Roma – Basaksehir si FC Porto – Young Boys Berna pariurile sunt pe doua sau mai multe goluri inscrise in fiecare meci, pentru intalnirea United – Astana, pontul are in vedere o…

- ​O noua ediție de Champions League va pleca marți la drum, iar prima zi din faza grupelor aduce un duel de cinci stele: Borussia Dortmund vs Barcelona. Tot în aceasta seara va intra în scena și deținatoarea trofeului, Liverpool urmând sa evolueze pe San Paolo contra lui Napoli. De…

- Azi se joaca 9 meciuri din preliminariile EURO 2020. Acestea vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI detalii și clasamente din preliminariile EURO 2020! liveTEXT de la 19:00 » Estonia - Bielorusia Vezi AICI statistici de la meci! liveTEXT de la 19:00 » Cipru - Kazahstan Vezi AICI…

- EUROPA LEAGUE. CFR Cluj este singura reprezentanta a Romaniei in grupele UEFA Europa League. LIGA CAMPIONILOR. S-au tras la sorti grupele, Slavia Praga a picat cu FC Barcelona, Borussia Dortmund si Inter Milano EUROPA LEAGUE. CFR Cluj are cel mai slab coeficient dintre formatiile care…

- La șapte ani de la ultima calificare în grupele UEFA Champions League, formația din Gruia bate din nou la poarta celei mai tari competiții intercluburi din lume. Atunci, dupa ce a eliminat Slovan Liberec în turul 3 preliminar și FC Basel în play-off-ul competiției, „feroviarii”…

- Clubul olandez de fotbal AZ Alkmaar a oprit vanzarea biletelor pentru meciul de joi din turul al treilea preliminar al Europa League din cauza prabusirii partiale a acoperisului stadionului, a anuntat gruparea luni, citata de dpa. AZ va juca joi cu formatia ucraineana FC Mariupol, in mansa secunda a…